Alondra Galopa este viernes en la Sala del Arte

Alondra Galopa. Un caballo con cabeza de pájaro, dos especies en una, la peculiar visión de dos músicos, pop oscuro y por momentos brillante, con partes tan intensas como cristalinas, que se mueve entre el pop, el rock y el after punk. Tras debutar con "Abriendo alma y mente" en 2012, al que siguió "Voy a intentar olvidarlo todo", tan solo un año después, la banda granadina publicó el 5 de enero de 2015 su último trabajo, "Ni fuimos, ni somos, ni seremos héroes". Ahora llega "OCASO", su nueva entrega. Alondra Galopa han ido desgranando durante el 2016 siete de los catorce temas que lo componen. “Palabras Sucias”, “El hombre desde las estrellas”, “Perdí el hilo”, "Nocturno", "Que No" y "Alejandra" y "Ocaso" son los temas ya adelantados. Pero en su edición final, hay muchas sorpresas en forma de nuevas canciones. "Despierta tus sentidos" abre el disco con la contundencia de una sola guitarra distorsionada, "todo es diferente" enseña el lado más rock del grupo y "Mentiras" el más acústico y cristalino. La primera edición en formato CD será en digipack con libreto fotográfico a cargo del artista Kike Redondo. Alondra Galopa nace en Granada de la unión de dos especies diferentes. Dos mundos musicales que confluyen en este proyecto. Por un lado, Juan Antonio Salinas, con unas raíces punk-rock-core y una larga trayectoria como guitarrista de bandas como Maine (Tralla Records – 2000 y 2002), Varaverde (Everlasting–2010, Linier–2012), Apocalypse (Subterfuge – 2003) o Galgo, y que también ha formado parte de grupos como P.P.M e incluso de Neuman. Pero eso no es todo, ya que también ha compuesto bandas sonoras para varios cortometrajes como 24, Mentiroso o Barril 63. Por el otro, Mónica Navarro, cantante de corte pop, muy conocida en los circuitos de música de autor, teatros y musicales, a quien se une musicalmente en 2012 para lanzar este proyecto.