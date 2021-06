Siéntete seguro y protege lo que más importa con Caja Rural de Jaén

No dejes que el pago de los seguros te quite el sueño. Mira a tu alrededor. Agrupar es parte de tu día a día. Tu ropa, toda en el armario; los cubiertos, en su cajón de la cocina; tus libros, en las estanterías… Está claro, cuando todo está junto, es más fácil controlarlo y eso, te hace sentir mejor. ¿Por qué no hacer lo mismo con tus seguros?

No lo dudes, acércate a tu oficina de Caja Rural y controla tus gastos agrupando el pago de todos tus seguros con la Tarifa Plana Multitranquilidad, ¡y sin coste adicional! Con ello podrás disfrutar de las siguientes ventajas: