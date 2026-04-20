Renta 4 Banco analiza en Jaén las claves para invertir en los ganadores del mañana

La entidad financiera Renta 4 Banco organiza este jueves, 23 de abril, una conferencia en Jaén bajo el título “Tecnología: invirtiendo en los ganadores del mañana”. El evento, presentado por Antonio Carpio, se celebrará en el Hotel Condestable Iranzo a partir de las 18:45 horas y contará con la intervención de Diego Santo Domingo, gestor del fondo Renta 4 Tecnología.

Impacto de la guerra y la IA

Diego Santo Domingo ha analizado la situación actual de los mercados, señalando que, aunque el fondo de mercado era bueno a principios de año, la guerra y el encarecimiento del petróleo están impactando en el gasto discrecional de las familias y el consumo. El gestor de Renta 4 Banco considera que el escenario central es que el conflicto termine en el corto plazo, pero advierte de que “si se alarga, pues indudablemente habrá un impacto negativo que repercutirá en los crecimientos de las economías”.

En cuanto al sector tecnológico, el impacto de la guerra está siendo “bastante contenido”. De hecho, el fondo Renta 4 Tecnología ha experimentado una subida del 15% desde finales de marzo. Según Santo Domingo, los semiconductores son uno de los sectores que podrían verse más afectados por el suministro de materias primas, pero afirma que “han aprendido de situaciones anteriores” y tienen reservas para subsistir varios meses.

No ha tocado techo y que va a ir indudablemente a más los próximos años"

Respecto a los avances en Inteligencia Artificial, como los de la compañía Antropic, Santo Domingo apunta que se está generando un “cierto cuello de botella en el lanzamiento de nuevos modelos a mercado” por sus implicaciones en ciberseguridad. Esta situación, explica, podría retrasar la irrupción de la IA en sectores como el software debido a los riesgos de hackeos o bloqueo de infraestructuras.

Oportunidades de inversión en tecnología

A pesar del contexto, el gestor de Renta 4 Banco considera que es un buen momento para invertir en tecnología. “La tecnología tiene un papel clave en economías y sociedades, la ha tenido en el pasado, la está teniendo y para mí la va a tener en el futuro”, asegura. En su opinión, el sector “no ha tocado techo y que va a ir indudablemente a más los próximos años”, por lo que debe ser un activo clave en cualquier cartera para obtener “importantes revalorizaciones”.

Semiconductores es un sector que durante los próximos años va a tener una demanda imparable"

Dentro del sector, Santo Domingo destaca dos áreas con gran potencial. Por un lado, afirma que los semiconductores “es un sector que durante los próximos años con la construcción de los centros de datos va a tener una demanda imparable”. En otros segmentos como la ciberseguridad o el software, recomienda “ser muy selectivo” y realizar una selección de valores cuidadosa.

Detalles de la conferencia

Todos estos temas se abordarán en la conferencia del próximo jueves en el Hotel Condestable Iranzo. Como ha explicado Antonio Carpio, de Renta 4 Banco, los interesados pueden inscribirse de forma gratuita a través de la web r4.com, en el correo electrónico Jaen@renta4.es, en el teléfono 953 29 58 44 o presencialmente en la sucursal de Avenida Madrid 15, Jaén.