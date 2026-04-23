Miguel Lechuga invita a reflexionar sobre el 'viaje personal' para encontrar un destino en la vida

En su reflexión semanal, Miguel Lechuga desgrana la metáfora de la vida como un viaje personal en su artículo "Caminar en mayúsculas". Según Lechuga, este camino "no es fácil", ya que no se trata de un mero "sendero físico", sino de una travesía con "origen, una meta, una motivación" que depende en gran medida de las compañías elegidas. Contrapone esta visión con la de aquellos que parecen "vagabundos errantes, sin origen ni destino claro".

Desde una perspectiva cristiana, el autor describe este viaje como una peregrinación. "Los cristianos peregrinamos sabiendo a dónde queremos llegar", afirma, aunque siempre haciendo "planes abiertos a lo inesperado". Por ello, considera que "bueno es pensar, ¿a dónde voy y a qué?".

Los peligros de un camino sin rumbo

Lechuga advierte sobre los peligros de desviarse del propósito. Menciona la necesidad de evitar instalarse en "días perdidos" o en un "permanente carpe diem sin pensar en el futuro". También alerta sobre la parálisis que provoca el "miedo a que algo salga mal" o la arrogancia de creer que "ya lo sabemos todo y que todo lo tenemos controlado".

Prefiero el camino que busca y hace la voluntad de dios""

Frente a estas actitudes, Miguel Lechuga expresa su preferencia por "el camino que busca y hace la voluntad de dios", un sendero que asume "sus dosis de incertidumbre, con un destino en el horizonte". Este enfoque implica aceptar la propia "vulnerabilidad, mis caídas, mis dudas, mi falta de fuerza", pero manteniendo siempre una meta clara.

Obrando como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de dios""

La clave del camino, concluye, es actuar bajo una dualidad fundamental que resume en una frase: "obrando como si todo dependiera de mí, sabiendo que todo depende de dios".