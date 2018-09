Tiempo de lectura: 1



Hoy en Cope charlamos con José Fernando Cabrera, de la asociación Rockmebabe, sobre la décima edición de este festival que tendrá lugar del 13 al 16 de septiembre en Jaén con un cartel con afrtistas como Darrel Higham, Cat Club, The Radions, Ro & The Skullboys, Troupers, Swing Band, Santa Rosa, Scorcia and The Rusafians, The Gold Diggers y los DJ Eli y Zapata.