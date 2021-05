Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Valiente

La mejor explicación del éxito electoral del 4-M de Isabel Díaz Ayuso la expresó el compositor musical Nacho Cano. En el acto de entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo al fundador de “Mecano”, éste se la devolvía emocionado a la presidenta: “Creo que la Medalla al Arte y la Cultura de este año, por haber mantenido los teatros abiertos, por ser tan valiente y por ser tan buena presidenta, te la mereces tú”. El músico madrileño recordaba la pujanza profesional de la movida madrileña durante los años 80, en contraposición a la crisis del coronavirus, con una de sus emblemáticas canciones: “Hoy no me puedo levantar”.

Echaba de menos la energía que había en Madrid en aquella época para poder trabajar. Relataba cómo sus colegas de Australia, Nueva York y Londres —con Broadway, Las Vegas y El Circo del Sol cerrados—, admiraban con asombro y envidia que en la capital de España los teatros estuvieran abiertos: “Madrid es un milagro”. Para concluir que ese milagro tiene un responsable con piernas, cabeza y corazón: la presidenta madrileña y su política económica y sanitaria. Por eso, “al hacer balance de los bueno y malo”, parafraseando la letra de una de sus canciones: “Un año más”, le han pedido todos sus colaboradores y empresarios (gente que vota a todos los lados) que transmita a Díaz Ayuso dos palabras: “Gracias y valiente”. En este sentido, también son acreedores de estos elogios Jesús Estrella, Delegado Territorial en Jaén de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que ha facilitado la iniciativa de cinefórum y el estreno para este sábado de la película “Amanece en Calcuta” de Zavala, en el Museo Provincial de Jaén, que dirige Francisca Hornos. El fenómeno madrileño que acabamos de presenciar supone una forma transversal e innovadora de hacer política, superando el frentismo cargado de ideología que ofrecen los partidos políticos.

El mérito de la brillante gestión del equipo de gobierno madrileño ha consistido en facilitar el equilibrio para que los ciudadanos puedan compaginar dos conceptos inseparables: salud y trabajo; sin el primero no se da el segundo, y al revés. El modelo madrileño ha mantenido un pulso constante contra las miserables trabas de intervencionismo y asfixia del Gobierno central, que ha fracasado con la ralentización económica y la deficiente gestión sanitaria. A los matritenses se les ha presentado dos formas antagónicas de hacer política, y de forma plebiscitaria e incontestable se han decantado al depositar su confianza en IDA (acrónimo utilizado como invectiva despreciable), superando a los tres partidos del bloque progresista.

Era lo previsto por todas las encuestas, menos en la de Tezanos, que, curiosamente, se ha equivocado sólo en veinte escaños a favor de quien le ha nombrado “ex profeso” y con cargo a todos los contribuyentes. Este arúspice áulico se ha permitido la despótica licencia de calificar de tabernarios a los votantes que alardean de “vivir a la madrileña”. La vicepresidenta egabrense, pese a los tozudos resultados —“La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, Machado dixit—, pretende desacreditar una campaña que “ha consistido en cañas, en no encontrarte con tu ex y en recibir latas de berberechos”; para acto seguido soltar una soflama del fascismo y del nazismo. La señora Calvo Poyatos, en vez de hacer autocrítica del porqué los madrileños la han relegado a la tercera posición —detrás incluso de MM, que postulan ideas tan brillantes como el menú vegetariano en el colegio y conseguir el fin de la pobreza menstrual—, se retrotrae a ensoñaciones trasnochadas: la memoria guerracivilista y el feminismo radical. La historia nos alerta de que la ideología comunista lo único que ha logrado ha sido hambre (ayunos de cañas, berberechos y trabajo, además del coste de millones de vidas). La equidistancia de Casado: “Quiero ser la media entre Ayuso y Feijóo” (centrismo puro), demuestra la improcedencia de atribuirse el triunfo electoral, porque, dentro de su formación existen sensibilidades contrapuestas. De ahí que este resultado no sea extrapolable, como se ha comprobado, a otros lares. Tampoco significa el hundimiento socialista, aunque uno de sus inquietantes socios haya fichado por Roures. Para ello, habría que abandonar las censuras y los cordones sanitarios de los afines y, sobre todo, tener la valentía de Ayuso.