Ad Libitum con Javier Pereda: Hoy: Tuccitanos

En la época íbera (s. V a.C.) comienza a denominarse la ciudad de Martos como Tucci. Durante la época romana y visigoda sería sede episcopal, hasta la conquista musulmana. Constituyó una posición estratégica defensiva muy disputada, con su famoso castillo de la Peña; a esta ciudad amurallada en las montañas (Mar), se le añadiría el Tus, para formar el topónimo “Martus” (Peña de Tus). El patrono de la ciudad, san Amador de Tucci, representa al primer mártir sacerdote (855) de esta diócesis, que derramó su sangre por defender el nombre de Cristo bajo el poder islámico. Fernando III el Santo, en la reconquista cristiana de 1225, firmó un pacto con al-Bayyasi (emir de Baeza), para incorporar la fortaleza de Martos al Reino de Castilla.

Martos se construyó sobre roca firme: la del martirio de su patrono y el legado transmitido a futuras generaciones. Así lo testimonian los mártires tuccitanos de la segunda mitad de los pasados años 30, por el único motivo de profesar la fe cristiana, ajenos a las veleidades de las ideologías políticas. En 2007 fue beatificada la religiosa trinitaria Francisca Espejo Martos, cuyo cuerpo apareció incorrupto al exhumarse. En 2013 fueron beatificados el seminarista Manuel Aranda Espejo, a quien los milicianos le forzaron a blasfemar: “Por nada ni por nadie ofenderé a Dios”; acto seguido recibió tres tiros en un olivar de la pedanía de Monte Lope Álvarez. La Iglesia también declaró ese año al tercer mártir tuccitano: Madre Victoria de Jesús, Francisca Valverde González, del Instituto Calasancio de la Divina Pastora; se resistió a la violación y una pierna apareció atada al cuello en el cementerio de Las Casillas de Martos.

Los restos de estos dos santos yacen en la cripta de los mártires del Santuario de la Virgen de la Villa, cuyos nombres figuran en seis placas, junto con 142 personas. Está pendiente el resultado del proceso de beatificación de 130 mártires de la diócesis jienense (14 de ellos tuccitanos), abierto en 2016 por su postulador don Rafael Higueras y el tribunal formado por don Pedro José Martínez y don Francisco Carrasco. Destacan dos laicos: una mujer y un perito mercantil, que vienen a cambiar la tradición de que los mártires eran sólo sacerdotes o religiosas; por lo tanto, son los precursores de la llamada universal a la santidad. La tuccitana Obdulia Puchol Merino nació en una familia cristiana y vivió 36 años; se casó con José Martínez Baeza (hermano de Francisco, canónigo penitenciario de la catedral de Baeza, luego mártir); celebró el matrimonio el obispo de la diócesis don Manuel Basulto. Pronto se quedó viuda y sin hijos, entregándose al apostolado de la parroquia y a las obras de caridad; su padre, don Antonio, médico forense, presidió las Conferencias de San Vicente de Paul. El 7 de agosto de 1936, fue detenida por una miliciana, “La Canastera”; el 8 de diciembre, en una de las “sacas” del Frente Popular, fue degollada con una navaja cabritera en el cementerio de Monte Lope Álvarez, como certificó su padre.

Esa noche después de los fusilamientos ante la tapia, Obdulia esperó su turno en oración e hincada de rodillas; pero el jefe de los criminales gritó: “¡Alto! A esta mujer no la matemos”. Y es que Obdulia les había dicho tales cosas que le perdonaron la vida. Al enterarse el conductor del camión que no la habían fusilado, les llamó cobardes; dijo que se trataba de la más religiosa y, por lo tanto, la más peligrosa. Él mismo consumó los dictados de su odio, ignorando que así cooperaba a que Obdulia consiguiera el Cielo con la palma del martirio. El tuccitano Manuel Melero Luque, perito mercantil, tenía 24 años cuando fue detenido en el Cuartel de la Guardia Civil, convertido en checa, por su apostolado en Acción Católica, lejos de cuestiones políticas. Durante 43 días sufrió torturas que llevó con silencio y alegría. Poco antes de que le asesinaran dijo a sus hermanas: “Hoy he confesado; no temo nada”. La noche del 13 de noviembre de 1936, después de golpearle y rematarle con un tiro, lo envolvieron en un capote de la Benemérita para enterrarlo bajo un olivo. Martos está fundada como ciudad bien compacta (cfr. salmo 121), por el amor de sus mártires.