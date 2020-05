Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: el marlaskagate

Uno de los fichajes estrella del Gobierno social-comunista fue el del ministro del Interior, Grande-Marlaska. Alcanzó popularidad en el escaparate mediático judicial de la Audiencia Nacional, en la instrucción de casos como el chivatazo del bar “Faisán” o el accidente del “Yak-42”. No deja de ser premonitorio que se estrenara en este órgano judicial sustituyendo al exjuez Baltasar Garzón, condenado por prevaricación. Tenía entonces una aureola de cierto prestigio, sólo desmentido en la anterior legislatura por la ministra de Justicia, actual Fiscal General del Estado, en referencia despectiva a su condición sexual, después de salir del armario. Si alguna consideración social tenía, ha terminado por dilapidarla, al arrastrar su toga con el polvo del camino de la política en servicio del sanchismo. Al realizar una purga al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, ha terminado con su rédito político -ya desgastado por la censura impuesta durante el estado de alarma-, al perpetrar un despótico abuso de poder, que ha supuesto un flagrante ataque a la independencia judicial. Que el ministro exija al responsable de la Policía Judicial de Madrid reportarle indebidamente el informe que le ordenó la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, competente para investigar la autorización de la manifestación del covid-8-M, constituye una intromisión delictiva. Ante la negativa del oficial de la Benemérita a entregar dicho informe al ministro, éste se toma la venganza de cesarle de su cargo; cuando es ilegal removerlo del puesto hasta que finalice la investigación o el procedimiento, si no es por autorización del juez o fiscal competente. La actuación arbitraria de quien conoce el procedimiento legalmente establecido, porque ha dirigido múltiples investigaciones, es nula de pleno derecho. El escudero de Sánchez, hace gala del sectarismo que caracteriza al Gabinete, para evidenciar el enésimo ataque a división de poderes. Cuanto más intenta arreglar el desaguisado, más se descubre la tropelía; sólo se le ocurre aducir excusas sin fundamento como que se trata de la reconstrucción de nuevos equipos o de la falta de confianza. Para acallar la crisis más importante generada en la prestigiosa institución que fundara el duque de Ahumada y comprar sus voluntades, hace efectiva la medida en su momento aprobada por Rajoy de equiparar su sueldo con el resto de policías autonómicas. Pero para que no haya dudas del sectarismo de este ministro desvergonzado -el nivel más elevado lo marca su presidente-, el segundo y el tercero del mando jerárquico del instituto armado ya han presentado su dimisión; así hacen valer, como reza su lema, que “El honor es mi divisa”. Proceder de otra forma sería cohonestar con la corrupción de este Gobierno infame, que pretende hacerles cómplices de sus sucios enjuagues, para evitar todo tipo de responsabilidades. La salida más digna y decorosa para el ministro Marlaska sería presentar su dimisión irrevocable; así procedió en su día su homólogo socialista Antoni Asunción, al asumir la responsabilidad política por la huida del director general Luis Roldán. Ese gesto, al igual que todo tipo de dimisiones políticas, es una manifestación ética y estética, porque en un sistema democrático ha de ser lo natural y ordinario; al reconocer el error cometido se traslada a la sociedad esta forma de restituir en parte el daño causado. Estos hechos, por lo que tienen de acoso y de derribo al Estado de Derecho, constituyen una oposición a la oposición (una dictadura). Hasta el presidente Nixon, en el caso “Watergate”, se vio compelido democráticamente a presentar su dimisión por mucho menos. Cuando los políticos se aferran al poder a toda costa, pese a una reprobación social razonable, significa que están envilecidos y sumidos en la corrupción más abyecta. En este caso, la huida hacia adelante del ministro y del Ejecutivo mendaz, le llevan a interferir las instituciones; en concreto, y una vez más, a la Abogacía del Estado, para plantar cara, con la colaboración del Ministerio Fiscal, a la jueza que investiga las responsabilidades del delegado del Gobierno, Franco Pardo (qué casualidad de apellidos), para autorizar la célebre manifestación. La contumacia en el yerro de Grande-Marlaska le inhabilita no sólo para la política, sino para el supuesto de que algún día acceda a la puerta giratoria de magistrado. Si no dimite servirá de munición para la oposición, un recurrente argumento de la escasa fiabilidad de una persona con un comportamiento tan obsceno.