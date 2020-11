Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: La fractura

Ante la fractura de clavícula se presenta un apasionante reto. Esta experiencia inédita la he padecido hace justo una semana; de antemano pido disculpas por las referencias personales. Algunos deportes se pueden simultanear con la reflexión, la radio, la música o la oración. Además, el uso frecuente del teléfono móvil ofrece ventajas e inconvenientes, como el ataque nocturno; así lo explicaba el capitán en el campamento de la IMEC en Cerromuriano: el enemigo no te ve y tú tampoco al enemigo. Con el teléfono móvil sucede algo parecido: es necesario ante cualquier emergencia; pero distrae de gravedad utilizarlo en la conducción.

En la tarde de autos esperaba una llamada telefónica urgente del hospital donde tengo a un familiar ingresado; al sonar frené precipitadamente para cogerlo y salí despedido por encima de la “Specialized”; sirva como ejemplo de lo que no se debe hacer. El aterrizaje fue con el hombro derecho en la vía verde. Sólo los que no se exponen con el deporte evitan lesionarse. Como el sacrifico es inherente a cualquier exigencia deportiva, el día que no tengamos dolor viviremos en la otra vida.

Es desaconsejable visitar en tiempos pandémicos los hospitales, pero las urgencias están para estas emergencias. Varias radiografías confirmaron una mala noticia: la fractura de la clavícula; otra buena: al no estar desplazada sorteaba el quirófano. El traumatólogo Alejandro Enrique Fidalgo animaba a dar gracias a Dios: podía haber sido peor. Lo más “doloroso” fue el pronóstico de retirada de los “terrenos de juego” hasta dentro de cuatro semanas. Esa noche era recomendable no levantar los brazos para despojarse la camiseta de deporte; se concilió regular el sueño. Había que gestionar esta crisis con espíritu deportivo, con alegría ante las contrariedades. Así pues, a la mañana siguiente madrugué aún más de lo habitual, con la emoción de afrontar el desafío de la recuperación. Te das cuenta de la importancia de “tener mano izquierda” (como en la película “Mi pie izquierdo” sobre Christy Brown), porque la derecha está en cabestrillo. Aprendes a asir la cuchara y a asearte con la mano menos diestra o siniestra: peinarse, afeitarse y hacer la cama e incluso el lujo de trabajar con el ordenador; al segundo día suspendí la medicación antiinflamatoria, para que la naturaleza trabajara. Esta es la crónica del accidente, en la que muchos se verán reflejados y con quienes me solidarizo para superar estas adversidades con la paciencia de Job.

Cómo se valora ahora la libertad, vulnerabilidad, humildad y abandono que genera este estado, como ante cualquier enfermedad. Para los que son más independientes estos momentos contribuyen a comprobar la fragilidad y la necesidad de los demás. En el fondo, es un adelanto para preparar las etapas finales de nuestra existencia, que más pronto que tarde llegarán. Ayuda a encarar con sentido positivo esta circunstancia, como la epopeya contada en un libro que me impactó, luego llevada al celuloide —“Tocando el vacío” (1988), de los montañeros británicos Joe Simpson y Simon Yates—, que hace veinte años lo leí por recomendación de mi amigo de correrías por las montañas José Messía. En el fondo, es una metáfora para afrontar las dificultades de la vida con espíritu de superación. Los hechos tuvieron lugar en 1985, en la ascensión por la cara oeste del “Siula Grande” (Andes peruanos), con 6.344 metros de altitud. En la bajada Simpson resbaló sobre una placa de hielo y se fracturó la tibia a la altura de la rodilla, los ligamentos y meniscos; Yates le facilitaba el descenso con una cuerda, pero tuvo que cortarla cuando Simpson se quedó colgando, cayendo después de resistir una hora en una sima de treinta metros; su compañero le dio por muerto.

Cuatro días más tarde, tras una gesta heroica y titánica, apareció Simpson en el campamento base, arrastrándose entre la nieve y las rocas, deshidratado y destrozado. El espíritu de superación, la fortaleza mental para no darse por vencido y la resiliencia ante el dolor, convirtió aquella aventura en un final épico. Después de esta historia, desaparecen los motivos de quejas por una simple fractura de clavícula o cosas parecidas. Ya ha comenzado la cuenta atrás —quedan tres semanas— para volver a los entrenamientos, que empezarán acudiendo en acción de gracias a la Virgen de la Villa en Martos y a Nuestra Señora de Jabalcuz.