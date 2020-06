Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Desinformación

Desinformación

Esta pandemia coronavírica se caracteriza por el empeño del Gobierno en manipular a una opinión pública mansurrona y lanar. Pese a la renuencia ministerial en facilitar la cifra real de los fallecidos —sigue congelada en 27.136—, existe una aceptación tácita, como si de Matrix se tratara. Los medios independientes aclaran que lamentan no poder ofrecer la cifra real de fallecidos. Y es que según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), el número de víctimas mortales llega a duplicarse. El agnóstico Gobierno social-comunista había días que resucitaba muertos y otros los “eutanasiaba”; la mitad todavía permanecen en el limbo. La propaganda contrainforma el dato incontestable de que somos el país del mundo con más muertos por millón de habitantes. Las terminales mediáticas gubernamentales pretenden engañarnos con que países como Bélgica, Italia o EE.UU., tienen mayor número de fallecidos; cuando la realidad es que superamos cuatro veces a Estados Unidos. Pese a ello, el presidente no tiene sonrojo en dárselas de estadista heroico, organizando un homenaje a las victimas “desconocidas”; se ufana en el Senado de haber salvado a 450.000 personas, sin citar la empresa que realiza ese estudio. Lo que deliberadamente omite es a cuántas personas se hubiera salvado de haber actuado preventivamente, cuando se enteraron de la pandemia (mes de enero), antes del 8-M. Se calcula que la mitad de los 50.000 fallecidos se hubieran salvado, de haberse evitado el bloqueo hospitalario. La psicología freudiana utiliza la “Proyección psicológica” como mecanismo de defensa —la mejor defensa es un ataque— para trasladar a otros, en este caso a la oposición, sus propios defectos; así se demoniza a ésta de golpista, cuando el Notario del Reino lanza el globo sonda de promover una “crisis constituyente”. De esta forma, en el periódico de cabecera gubernamental se lanza un grave bulo (crispación) atribuible a la sanidad madrileña: “Vamos a denegar la cama a los que más riesgo de morir tienen” (calumnia que algo queda); cuando el mando único lo ostenta el vicepresidente comunista. A la despiadada campaña de acoso mediático contra la magistrada Rodríguez-Medel, para archivar la investigación sobre las autorizaciones del 8-M, le sigue la moción de censura contra Ayuso o la investigación de Juan Carlos I. El manejo del diario dependiente del Gobierno —del que acaban de cesar a su “ecuánime” directora— y de todas las cadenas de radio y televisión (las gubernamentales y a las que acaban de “comprar” con 15 millones de euros), para salvar al soldado Sánchez, son un espectáculo partidista goebbelsiano. El impúdico CIS de Tezanos —con la que está cayendo— sigue orientando la intención de voto con un “Master Chef” que revalida la hegemonía socialista, la caída popular y la subida de Vox y Cs. La izquierda se ha ganado la fama de hundir la economía —si Bruselas no monitoriza las cuentas— con aumento del gasto, los impuestos y el déficit; pero en la ingeniería social son únicos. Se da la paradoja que el Grupo Prisa fue rescatado de la quiebra por el Gobierno de Rajoy, el mismo que le facilitó la Sexta a Podemos. Más lacerante todavía es que en la reciente cumbre empresarial del IBEX 35 (Mercadona, Santander, BBVA, Banco Sabadell, Iberdrola…), reclamen al Gobierno del ingreso mínimo vital, seguridad jurídica. Curiosamente, estos propietarios que están reflotando el diario “El País”, tienen que soportar estoicamente las soflamas bolivarianas que hacen peligrar su misma existencia, con reformas que destruye la creación del empleo o con la “boutade” de que “el turismo —un 13% del PIB— “es precario y de bajo valor añadido” (Garzón dixit). La sobreinformación durante el estado de alarma —so capa de crisis sanitaria—, a la que nos ha sometido en sus más de trece comparecencias televisivas de “Aló presidente”, lo asemeja a la narcodictadura del “Delcygate”, que ha financiado a Podemos a través de la Fundación CEPS. Los ataques “ad hominen” de la maquinaria propagandística sostiene indebidamente a la mitad del Gabinete, que tendrían que haber dimitido; incluso denigran a una figura como Felipe González, señal de que el socialismo es otro de los muertos de Sánchez. Con este abrumador respaldo mediático, quizá se entienda mejor por qué no le importa al “Fraudillo” mentir sin vergüenza alguna: porque en el relato de la posverdad, ganan a la oposición por goleada.