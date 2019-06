Las Divinas Palabras. Hoy: pactos, políticas y políticos

Tiempo de lectura: 1



Una merienda de negros. Y no en el sentido munificente del Diccionario de la Rae, confusión, sino con el peyorativo que le confiere el habla popular. Una merendola de negros montaron María Cantos y sus mozalbetes para cortarle las orejas al toro de la Alcaldía de Jaén. Ahora quedo para desayunar con los del PSOE, y con las migajas de la tostada todavía en la pechera, me cito para un cubata vespertino con los populares. Igual daban tirios que troyanos. Empero los donceles y doncellas de Ciudadanos, tan bien hablados y cuidadosos de las buenas maneras, por mor de aparentar virginidad y pureza política pidieron para exhibirla en la Plaza de Santa María la cabeza de un político sobre el que no ha indicio ninguno de corrupción o deshonestidad. Márquez ha cometido errores y acumula también aciertos, pero no merecía la indignidad de ser la cortina de humo para que Ciudadanos de Jaén tapara con un escueto taparrabos sus miserias y mezquindades...