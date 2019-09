Las Divinas Palabras. Hoy: las obras de Roldán y Marín

Quejas, quejas, quejas. Nos quejamos por todo y habitualmente sin mucha razón. El personal está que arde con las obras en Roldán y Marín. “Es como si hubiera habido una inundación o un terremoto”; “no han dejado espacio en las aceras”; “los comerciantes vamos a tener que cerrar, aquí ya no entra nadie”; “nos esperan dos años con esas vallas metálicas, puff”. Y así hasta el infinito. Inconveniencias que hay que soportar por mor de tener una ciudad mejor. Les recuerdo, dilectos oyentes, que, una vez concluida, la calle será peatonal y, lo que es más importante, habremos resuelto de una vez para siempre la excrecencia que suponía en San Clemente el solar vacío de lo que en su día fue Simago, reconvertido en asilo de gatos asilvestrados o en vertedero de algunos viandantes desalmados que aprovechan sus idas y venidas de los Jardinillos a la Plaza de las Palmeras para deshacerse de porquerías varias.

La recompensa merece el precio. Tengamos un poco de paciencia. Sin embargo, me permito una sugerencia. Cuando se estaba construyendo el aparcamiento subterráneo de la Plaza de las Palmeras se juntaban allí multitudes de jubilados que ocupaban sus ocios en verificar el avance de las labores. Según el nivel técnico que el veterano personal tenía de ingeniería se formaban diversas tertulias en las que se pontificaba sobre cimentación, desescombro o encofrados. Hasta de arqueología se platicaba si aparecían restos históricos. Durante aquel periodo no hubo necesidad de cansinear con “papá, levántate del sillón que llevas todo el día sin moverte y sal a dar un paseo”. Motu proprio el anciano se acicalaba y tan ricamente apoyado sobre el pretil echaba la mañana en la contemplación, muy española, de ver currar al prójimo. Tengan por seguro que las consultas de los ambulatorios tuvieron menos afluencia para solaz de quien realmente lo necesitaba.

Siendo tanta los beneficios que en aquella ocasión se produjeron, me pregunto por qué no se han instalado unas gradas desde donde se pueda contemplar el discurrir de los trabajos. Hubieran servido las del torneo de paddle que fue y ya no será, arrumbadas en sabe Dios qué nave. O las sillas que se montan por Semana Santa. Pero quita, quita, que los próceres han discurrido con prudencia. A la vista de la situación política y del lógico cabreo del personal, los viejos, con tiempo y con comodidades para el debate, hubieren montado allí una guillotina peor que cuando la Revolución Francesa. ¡Y con razón!

Palabras, divinas palabras