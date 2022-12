Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: Paco Bernard

Mis abuelos paternos procedían de Cuenca. Solían contar que habían hecho el camino natural de la trashumancia entre Levante o la Meseta y las tierras giennenses. Trasiego de gentes entre ambos territorios por el cual Jaén ha recibido un flujo de músicos que nacidos fuera del Santo Reino asumieron nuestra tierra como su verdadera patria. Citemos sólo dos ejemplos señeros: el Maestro Cebrián, autor del Himno a Jaén, de la Marcha de Nuestro Padre Jesús o del bellísimo pasodoble Churumbelerías. Esencia pura del ser giennense.

Al sucesor en el puesto de director de la banda municipal de Jaén, don José Sapena Matarredona, lo conocí. Era amigo y vecino de la familia. Director del conservatorio, fundador del Orfeón Santo Reino, fue un alicantino que se trocó giennense hasta la médula. Cada domingo, al sonar en el Campo de la Victoria el Himno del Real Jaén, se me hace presente su bondad, sabiduría y sentimiento.

Salvando las distancias, tenemos otro levantino que ha trocado el mar por los olivos transitando con humildad la senda de tan ilustres precursores. Paco Bernard es amigo mío. Muy amigo. Lo cual no empece para que mi reconocimiento a su trabajo procure ser objetivo. Cuando me hubo contado que iba a producir junto con su hijo Julio una ópera rock, pensé “hay que tener valor”. Mi admiración fue subiendo grados al saber que no era un espectáculo de aficionados, sino un musical en toda regla en la que se jugaba, sin más ánimo de lucro que cubrir gastos, un buen puñado de miles de euros. Sin embargo, lo que me conmovió fueron sus declaraciones a la prensa: “quiero demostrar que en Jaén se puede hacer un espectáculo de primer nivel nacional con músicos, artistas, actores y bailarines exclusivamente de Jaén”.

La reivindicación del talento giennense ya tiene nombre y fecha. “Eye in the skies”, una ópera rock basada en temas de Alan Parsons Project escrita por Paco y Julio, se estrenará en el Infanta Leonor el sábado 28 de enero. Las entradas están a la venta en el portal de Internet megaentradas.com. El otro día, antes de despedirse, La Dama de Cubero me comentó que Culcas, el guerrero ibérico y ella, ya habían sacado las suyas. “Un ejemplo, Ernesto, de que en lugar de quejarnos hay que trabajar por Jaén. Cada uno en su medida. Tu amigo Paco Bernard es uno de los nuestros. Me he colado en los ensayos. Acojonantes. Hay razones más que de sobra para estar con él”. Amén, pues, ¿quién soy yo para contradecir a la Dama de Cubero?”.

Palabras, divinas palabras