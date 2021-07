Las Divinas palabras de Ernesto Medina. Hoy: No merecimos perder. Quizá sí

No merecimos perder. Fuimos mejores que los italianos. Me costó asumir la derrota. Esperaba que el triunfo de España me aliviara de otros pesares. Verbi gratia, una fiesta de graduación de alumnos de bachiller ha dejado un brote que veremos a ver por dónde acaba. Unos desventurados dicen que la culpa es de los Equipos Directivos de los Institutos. ¡Cómo si la fiesta la hubiera organizado el director! Hubo críticas porque en su momento se redujeron los actos académicos de fin de curso y, por razones obvias de aforo, se restringió la asistencia de los progenitores. Es posible que algunos padres,incapaces de reconocer el esfuerzo de los profesores, cuyo trabajo y abnegación han permitido un curso casi normal, ahora busquen responsables donde descargar su propia falta de autoridad y criterio. Vuelta al viejo tópico de la culpa siempre es del maestro, “mire usted, es que le tiene manía al niño”. Menos mal que en los Institutos ha prevalecido la sensatez. En caso contrario, estaría habiendo fusilamientos al amanecer en los muros del Museo Ibero.

Lo cual tampoco sería desdeñable. A falta de la función para la que fue creado -les recuerdo, dilectos oyentes, ser la mayor colección de arte íbero de España- se le dan otros usos. Por ejemplo, convertirlo en lugar de vacunación masiva sin cita previa. Pero como el Museo está gafado no hay colas en sus puertas. No las había para ver sus ralos fondos, que les recuerdo que ya estaban en el Museo Provincial, no las hay para procurarse la inmunización. El personal no acude raudo. Ni tan siquiera cuando se anuncia que la vacuna no es la controvertida Astrazeneca.

El miedo ha quedado arrumbado. Sin miedo, toma asiento la temeridad, que conduce ala catástrofe. Consideren que es impopular imponer al pueblo soberano, ¡y votante!, medidas que impidan su disfrute nocturno y veraniego. ¿Qué gobernante en el mundo ha habido que elija que lo cataloguen de aguafiestas incluso cuando la dejación de su ejercicio de autoridad puede conducir al desastre? Es probable que el vasto conocimiento de quien estas palabras escuche me desmienta con ejemplos. Más difícil lo tendrá si ha de citar nombres hispanos y actuales.

Por contra, mucha gente sigue llevando voluntariamente la mascarilla. En este asunto de la epidemia nos acercamos a la tanda de penaltis. Donde unas veces se gana. Y otras se pierde. Que se lo digan a España. Que mereció ganar.

Palabras, divinas palabras.