Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: corrida de toros en San Lucas

El reloj de la Plaza de Toros de Jaén se ha parado en las siete. Ignoro si de la tarde o de la mañana. El abandono es tal que ni siquiera le ha sido permitido clavar la hora en lo alto del morrillo, pues falta casi un minuto para que sean las siete en punto. El presidente del festejo, solidario con ese reloj inútil, sacó el pañuelo de inicio de la corrida con más de diez minutos de retraso. Dirán las crónicas que había más de media entrada. Obviarán que casi ninguno de los asistentes era aficionado. En medio de la lidia el personal se iba en busca de cervezas sin el respeto mínimo a las normas que rigen para el espectador taurómaco, al que en otro tiempo llamaron respetable.

Fue ridículo que el festejo estuviese detenido varios minutos porque los areneros no tenían convenientemente dispuesta la carretilla de cal que marca las rayas de los tercios. La gente jaleaba pases sin hondura. Los graciosos de turno pedían música tan pronto como el matador cogía la muleta, quizá confusos en su ignorancia de si estaban en una corrida de toros en el Coso de la Alameda o había sacado entrada para un concierto pachanguero unos metros más allá, en el Auditórium.

Contarán las reseñas que hubo orejas y que dos matadores salieron a hombros. Silenciarán que la concesión de trofeos fue más propia de una tómbola que de un criterio riguroso.

Al acabar la corrida comprobé que, pese a la limpieza de cara que le han hecho a la plaza de toros, por las esquinas de las taquillas sigue apestando a orines. En el Portillo de San Jerónimo cinco o seis animalistas -así se definen ellos, no es culpa mía el nombre- gritaban “estamos hasta los huevos de tanto garrulo”. Me complace advertirles de que el supuesto insulto se relaciona con el gorjeo de las aves. Vamos, que están insultando a costa de los suyos.

Todo era decrépito. ¿Cómo es posible denigrar un espectáculo tan hermoso con multitud de detalles miserables? He de concluir que me puede la pesadumbre personal al punto de que ni el viento que se levantó por la noche limpió mis brozas íntimas. Sin embargo, prefiero la entrega de mi alma gris y pesarosa al sacrificio antes que me derrote el pensamiento de que lo expuesto es un trasunto de la decadencia irreversible de Jaén. Puestos a elegir, mejor que caiga yo a que sean ciertos los escombros de mi ciudad.

Palabras, divinas palabras.