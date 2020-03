Las Divinas Palabras con Ernesto Medina Rincón. Hoy: el coronavirus y 5 minutos en los balcones

Somos una generación muy tierna. No nos pilló ninguna guerra. No pasamos ni el hambre ni las penurias de la posguerra. Los de mi edad ni siquiera tuvimos que emplearnos contra la dictadura franquista. A lo más que llegamos fue a manifestarnos por la libertad después del intento de golpe de estado del 23 de febrero. Creíamos que todo el monte era orégano. Incluso esa molicie la transmitimos inconscientemente -dicho en los dos sentidos de la palabra- a nuestros hijos. De manera que el virus nos ha cogido con las defensas bajas. El primer golpe colectivo que nos da la vida nos ha aturdido.

Pues sepan, dilectos oyentes, que seguimos siendo unos afortunados. No hay que refugiarse de los bombardeos, tenemos comida de sobra y el aislamiento lo solventamos con vídeo-conferencias de Whatsapp. No podemos quejarnos. Me daría vergüenza contarles a mis padres este agobio para una vez que se nos presenta un problema.

Quedarse en casa o cumplir con las normas para evitar el contagio no nos hará héroes como les sucedió a ellos. Quizá aproximarnos a su ejemplo. Destierren el pesimismo, cierren filas solidarias y proclamen silenciosamente con hechos que hemos madurado.

Llevo años con una acendrada tendencia a la misantropía. Con frecuencia encuentro razones para no confiar en el ser humano. He pensado que mis compatriotas eran seres fútiles y egoístas. Sin embargo, llevo tres días en que por la tarde me viene un subidón de esperanza. A las ocho los balcones y ventanas baten palmas. Agradecemos a los sanitarios el esfuerzo. También a los que salen a trabajar para que nuestro mundo no se pare.

Hagámoslo todos los días a la misma hora por todos nosotros. Para que el vecino sepa que estamos cerca. Nos sentiremos parte de una misma sociedad que camina junta. Los chilenos aporreaban cacerolas para terminar con la dictadura. Nosotros meteremos ruido para que cuando se vuelvan a abrir las calles salgamos con la cabeza alta. Cada atardecer yo ondeo desde mi terraza la bandera de España. Si alguien quiere cagarse a voces en la puta madre del virus, también vale. O encendamos las linternas de los móviles. Una canción, “Resistiré” o tatarear el himno de España. Todo sirve. Cinco minutos de la mano. Luego, cada cual a su cometido tras haber sentido el aliento de tanta gente. Ganaremos, qué duda cabe. Después nos pondremos a levantar la Nación y a echarle una mano a quien lo necesite. Compañeros, vamos, que ya queda menos.

Palabras, divinas palabras.