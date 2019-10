Las Divinas Palabras con Ernesto Medina: José Luís Cano y el Blablacar

José Luis Cano probablemente no se acordará de que coincidimos en el primer Claustro democrático de la Universidad de Granada. Él representaba a los alumnos de Magisterio de Jaén. Yo, a los estudiantes de la Facultad de Letras. Desde entonces he seguido su trayectoria política. Incluso he sabido de sus excelencias como maestro en la escuela de La Guardia por diversos amigos comunes, que han glosado sin excepción su bondad y humanidad.

Tras ser concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jaén, se retiró de la política hasta que Unidas Podemos le despertó otra vez el gusanillo de la “res publica”. Fue elegido parlamentario autonómico por la provincia de Jaén.

El lunes por la noche saltó el sorpresón. José Luis Cano cesaba. Las crónicas escribían dimitía con la habitual confusión entre dimitir, que por mucho que diga la Academia es transitivo, que para eso viene del latín y es sinónimo de que te echen, y cesar, intransitivo, te vas tú. Sea como fuere José Luis Cano ha dejado su escaño porque compartía coche en Blablacar para ir a Sevilla al tiempo que percibía íntegra la dieta de desplazamiento. He leído su rendición de cuentas. Lo que cobraba, lo que donaba al partido, lo que dietas varias aportaban a su peculio. No se estaba haciendo millonario. Salía, chispa arriba, chispa abajo, por el mismo sueldo que cobraba de maestro.

Considero un exceso la decisión a la que ha sido impelido por su propia integridad y por el código ético de su formación política. Se me argüirá que lo importante no es la cantidad sino el propio hecho. Discrepo. En la tierra no existen los ángeles. Cualquiera de nosotros cometemos antes o después un error. Lo que debe valorarse es la intencionalidad y magnitud de la falta. Si se compara el dinero que Cano usó indebidamente con otros fraudes –sin ir más lejos, los que atañen a nuestro Ayuntamiento por el caso Matinsreg o cualquiera de los archiconocidos de la Junta de Andalucía- convendrán conmigo, dilectos oyentes, en que estamos ante una desmesura de castigo. Se ha pretendido restituir la virtud matando moscas a cañonazos, mientras que los grandes mangantes siguen pululando sin más pena que un benévolo alfilerazo.

Hubiera bastado con unas disculpas y el propósito de no reincidir en el yerro. Se ha optado por el escarmiento ejemplarizante, que se obvió con otros correligionarios en asuntos más graves. Perdemos un buen servidor público. Quienes se alegran son los chaveas de La Guardia porque vuelve su maestro.

Palabras, divinas palabras.