Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: "Zanjas"

Danny DeVito, el actor que protagonizó “L.A. Confidential”, “En busca del corazón verde” o “Hoffa”, se dio hace veinte años una vuelta por Madrid. Promoción de una película con los consabidos actos publicitarios y entrevistas. A la pregunta tópica de su opinión sobre la capital de España, sorprendente respuesta, “una bonita ciudad, pero será aún mejor cuando encuentren el tesoro”. El entonces regidor, José María Álvarez del Manzano tenía la ciudad horadada con obras, soterramientos y toda clase de zanjas para telefonía, agua o electricidad. Podría DeVito haber dicho que parecía una ciudad tras un bombardeo con cráteres, trincheras, fosas y agujeros, pero le pudo el peso de las películas de aventuras en las que había participado.

Jaén ha cogido el relevo de Madrid veinte años después. Con la diferencia de que nuestra ciudad sí asemeja un escenario de guerra. Hay obras por doquier: en los Jardinillos; en la calle San Clemente - necesarias para darle solución al solar de Simago-; en el casco antiguo; en los barrios nuevos. El bombardeo que se produjo no se sabe muy bien cuándo ha dejado solares vacíos que ya son una institución: aquí al lado de la emisora en la calle Mesones; en la esquina del Camino de las Cruces con la Avenida Granada; enfrente de la Estación de Autobuses; en la calle Cerón; en los costados de la Catedral. Por citar los privados. Prosigo con los de titularidad pública: el APA III en San Andrés; la Plaza de Santiago; junto al Ambulatorio del Bulevar. Sumen las obras inacabadas: el aparcamiento del Hípico; la trasera del Archivo Histórico-Provincial. Añadamos los edificios en ruinas de la Carrera; del antiguo Bar Cancelas en San Clemente.

Hay una propaganda institucional que proclama que Jaén es de cine. No lo dudo. Escenario idóneo para películas de la Guerra Civil o de un futuro apocalíptico en el que la humanidad se refugia junto a paredones pintados de amarillo como decoran las principales vías giennenses.

Mi optimismo inveterado me lleva, sin embargo, a vislumbrar otra razón ante esta catástrofe urbanística. Por darle la razón a DeVito, efectivamente buscamos un tesoro. O para ser más exactos restos arqueológicos ibéricos con los que llenar el Museo Ibero que quizá no sea ya nacional y de cuya colección permanente se ignora todo por más que fluyen inmisericordes los años. Me abstengo de dar ideas sobre a quién podíamos poner en las salas porque me meten en la cárcel.

