Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: el vertedero

Un corrimiento o un colapso en el vertedero de Zaldíbar en Vizcaya ha sepultado a dos operarios, cuyos cuerpos han tardado en ser rescatados. Se ha producido además un incendio que ha arrojado a la atmósfera dioxinas y furanos. Con esos nombres las dichas sustancias deben ser tela peligrosas para la salud. Lo que queda confirmado por el hecho de que el Gobierno vasco recomiende a los habitantes de los alrededores dormir con la ventana cerrada, no hacer deporte y abstenerse de comer verduras y frutas de los campos colindantes. El asunto es tan serio que fue suspendido un partido de fútbol entre los muchachotes del Éibar y los tiarrones de la Real Sociedad. Trece días lleva el humo amargando a los zaldibartarras.

El Gobierno de España ofreció inmediatamente después de los hechos la ayuda de la UME (Unidad Militar de Emergencias), pero el Gobierno Vasco ha dicho que no es necesaria porque el asunto no se arregla con más gente. Dados los antecedentes ideológicos del PNV, he de suponer que fían la resolución del problema a la intervención divina milagro mediante o quizá piensen que el Rh distintivo que según el padre Arzalluz portan los vascones los inmuniza frente a los efectos perniciosos de la inhalación del aire contaminado. No sean ustedes mal pensados, dilectos oyentes, que seguro que no tiene nada que ver que sea el ejército español quien iba a echar una mano. Tampoco a los cascos azules de la ONU el orgullo euskaldún les hubiera permitido la ayuda. ¡Menudos son los chicarrones del norte para sus cosas!

He de añadir que, por otra parte, comparto su negativa. Imaginémonos por un instante que después de los tropecientos años que llevamos esperando el tranvía en Jaén, acostumbrados ya a aparcar los coches en sus vías, viene alguien de fuera a arreglarnos el asunto en un par de meses. Lo ponemos en Despeñaperros de una patada en el trasero. A los naturales del Santo Reino nos pasa como a los vascos, que nos gusta hacer las cosas despacio pero bien. Y sin que falte la invocación a la providencia divina. Porque si chulos son los de Bilbao no se queda atrás un giennense con su arrogancia. Que nosotros pobres pero con los mocos bien sonados. Las plusvalías del aceite se las pueden llevar los italianos. Para jodernos a nosotros mismos en todo lo demás, nos bastamos solitos.

