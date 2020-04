Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: el trastero

¿Qué malvado demonio familiar inventaría los trasteros? Hay que ser muy retorcido para que exista un lugar donde guardar los trastos. Ya saben, “no lo tires, que a lo mejor algún día sirve. Al trastero”. “¿Para qué queremos la cuna si yo ya me he hecho la vasectomía?”. “Para cuando seamos abuelos. Si en el trastero hay sitio”. “¿Tiro el radiador este que es muy antiguo?”. “No, mejor lo guardamos por si algún día hace falta”. Y así trasto a trasto se va petando el trastero hasta que ya no caben ni los rollos de papel higiénico que, previsores, habíamos comprado por docenas para el confinamiento.

En el momento en que para abrir el trastero hay que darle patadas a la puerta para que se entreabra una rendija que nos permita echar un ojo porque entrar es imposible, comienza el segundo acto del drama diabólico. “Hijo, que ya que estás todo el día sin hacer nada más que jugar con el niño a la Play podías echar un rato en organizar el trastero”. Las dos variantes de la historia son perversas. Si la cónyuge te acompaña, trabajo baldío. “Es que me da pena tirar esto. Que está nuevo”. El trastero se queda como estaba no sin antes haber vomitado de sus entrañas el petit point de flores, regalo de la suegra que tu mujer pretende volver a colocar en el salón. Dado que no te atreves a decir “por encima de mi cadáver”, así como por un descuido se te cae de las manos y se rompe. No te salva la cara de inocente estupor que pones porque tu mujer, que de tonta ni un pelo, no cree en los accidentes. “¡Qué casualidad que se haya roto el regalo de mi madre! Con lo feo que es el jarrón de la tuya”.

Viene Dios a iluminarte y te ofreces a ordenarlo tú solo. Al enfrentarte al monstruo, resoplas. Corres por una cerveza en la procura de inspiración y consuelo. Otra más porque la empresa es ardua. Tanto que pospones el trabajo para el día siguiente. Ante la mirada reprobadora de tu amada esposa, respondes, “ya tengo un plan. Lo que es para el punto limpio. Lo que va directamente a la basura. Hacía falta un método. Mañana empiezo sin falta”. El destino proveerá sucesivas excusas. Al trastero que le vayan dando. Lo primero es la familia, “papá, te acabo de meter un gol por la escuadra. ¿Nos echamos otra partida?”.

Palabras, divinas palabras.