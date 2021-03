Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: "Soy uno de los 45 multados en la caravana del domingo"

“En la próxima salida se para”. El motorista de la Guardia Civil de Tráfico se me puso delante del coche. Luces azules encendidas. Señales con la mano para que parase a la derecha. No se le había olvidado. Ya habíamos mantenido una conversación mientras avanzábamos en paralelo: “no puede ir tan despacio”. “Agente, no podemos ser más civilizados. Ni un solo problema. Intentamos agrupar la caravana. ¿Dónde está el conflicto?”. “Tienen que ir a sesenta como mínimo”. “Agente, ¿es usted de Jaén? ¿Por qué no se ponen del lado de la gente?”.

Cuandohube parado se me acercaron dos agentes de la Guardia Civil. Le dieron una vuelta completa al coche. Al final, educadamente, me preguntaron las razones de que llevase una velocidad reducida. “Vamos de manifestación. No hemos parado la circulación. ¿Qué más quieren? Podrían entenderlo”. Uno de ellos me pidió el carné de identidad. Que lo pusiera en el reposadero. Mientras anotaban el número empezó a decirme que había creado un grave peligro; que podía haber habido un accidente por alcances. “Vamos todos a la misma velocidad, ¿qué van a hacer, multar a los cientos de coche que estamos en la manifestación?”. Concluyó su perorata. “Siga por la vía de servicio hasta la rotonda. No tiene pérdida. Y allí se incorpora otra vez a la autovía”. Formulé mi postrera queja, “lo que no entiendo es si me van a multar para qué me ha soltado el discurso”. Su respuesta fue sorprendente, “sólo hemos tomado nota” mientras me enseñaba un papel con mi número de DNI. Efectivamente no me dio boletín de denuncia. Tengo la sensación de que me estaba regañando. O que a lo mejor entendía la situación, pero tenía que acatar órdenes.

Al llegar a Santa Elena no pude parar. Había mucha, mucha Guardia Civil, que diría Sabina. “Circulen, circulen”. Los helicópteros de la Benemérita habían estado sobrevolando la carretera. Supongo que en todas las partes de España se aplica la ley con rigor similar y se atajan de raíz los disturbios. Los que en Jaén no se han producido.

Reconozco admirado la disciplina y eficacia contadora de los agentes. De Jaén salieron quinientos quince coches. Ni uno más ni uno menos. ¿Saben lo que creo? Que estos servidores del orden, conciudadanos nuestros, estaban incómodos. El poder había decidido obstaculizarnos y minimizarnos para que no saliéramos en las noticias. Los que dicen representarnos y defendernos pretendían que se nos ignorase. Procuren, dilectos oyentes, que no se les olviden los hechos. Y piénsenlo cuando voten la próxima vez.

Palabras, divinas palabras.