Las divinas palabras con Ernesto Medina. Hoy: soy un antiguo

Mis amigos dicen que soy un antiguo. Así, sin paliativos. Me tienen por un bicho raro porque utilizo el futuro de subjuntivo cuando hablo. Alucinan cuando se enteran de que tengo el carné de la biblioteca pública. “¿Para qué lo quieres?”. Básicamente, me permitirán dilectos oyentes que emplee este adverbio de modo tan de moda porque dada la profusión con la que sale de la boca de los jovenzuelos debe darte un subidón. No he sentido nada raro. Lo diré otra vez, básicamente. Tampoco. El caso es que el susodicho carné me permite sacar libros para leerlos tranquilamente en mi casa. Que no me gusta la novela en cuestión, a las veinte páginas la devuelvo sin remordimiento de haber tirado el dinero. Escaso de lectura la otra mañana bajé a la Casa de la Cultura. Cerrada a cal y canto. Aunque un letrero anunciaba que estaba activo el servicio elibro, es decir, el préstamo en formato electrónico. Descarga que te crio en la tableta sin problemas de contaminación por el virus. Ya estoy enfrascado en la lectura de una novela de Lorenzo Silva. Será que efectivamente soy un antiguo.

También me he comprado un aparato eléctrico que limpia los cristales sin esfuerzo hasta dejarlos como los chorros del oro. Porque me gusta que la luz entre límpida en el salón. Al margen de que los churretes en las ventanas me dan grima. Por último, ando a la búsqueda de un aparato que deje las camisas cual almidonadas sin tener que plancharlas. Básicamente -si al final le cojo el gusto a la palabreja- porque los dandis de Peñamefécit y sus pedanías podemos permitirnos algunas arrugas, que no muchas, exclusivamente en las prendas de lino. La fibra será más moderna, pero yo prefiero el lino. Lo mismo que por antiguo que me llamen siempre elegiré el sexo con coyunda. El tántrico para los modernos. Enterito para ellos. No tengo nada que objetar.

Les cuento estas fruslerías porque la cuestión es ser feliz con lo poco o mucho que esté a nuestro alcance. En estos tiempos en que hemos de desterrar la tristeza que se nos vino encima sin previo aviso tenemos la obligación de disfrutar de los pequeños placeres de la vida haciendo caso omiso del qué dirán, qué pensarán, qué opinarán. Aunque suene a viejuno, hagan caso de don Luis de Góngora, “ande yo caliente y ríase la gente”. Que si son ustedes frioleros los gayumbos de algodón hasta el tobillo son bá-si-ca-men-te una gozada.

Palabras, divinas palabras