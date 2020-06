Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: la sombra inexistente

Según mi amigo David para listos, los botánicos. Profesa admiración a quienes crean nuevas especies arbóreas con cruces e injertos. Me lo explicaba mientras paseábamos bajo la sombra que en el Instituto ofrece la fronda de una arboleda. Tal regocijo procura que insta a quedarse meditando bajo ella sobre las pompas mundanas por mucho que apriete el sol del mediodía en estas calurosas jornadas.

Se plantaron moreras injertadas en sauce. Crecimiento rápido, dureza, cuidados fáciles y en llegando la primavera sus ramas se tupen espesas y acogedoras. No fueron árboles caros. Dirán los puristas que no es un árbol autóctono. Lo admito. Pero los frutos son óptimos. Hemos pasado de una solanera a una extensión fresca, cercana a la penumbra.

Lo cual me mueve a dilucidar que si en mi Institutos somos de listos lo normal, muy, muy tontos han de ser aquéllos que con competencia en el tema no recurren a soluciones semejantes. La calle Roldán y Marín se ha quedado que es un primor, pero ha bastado que lleguen los primeros calores para que compita con el Sáhara en soledad y aridez. Bien es cierto que allí se graban algunos documentales de la Dos de Televisión Española. Los peatones se apostan pegados a una pared protegidos por una exigua franja de sombra. Las mujeres se cruzan en bandolera el bolso. Sin distinción de sexo se murmuran oraciones. Cuando el valor comparece, los viandantes se lanzan como posesos al otro lado de la calle con la vana esperanza de no quedar convertidos en un charco viscoso derretido en medio de las baldosas ardientes.

El contador de víctimas es visible en los termómetros digitales de la calle. En las cuatro esquinas hay puestos de socorro. Los hosteleros que han cerrado por la "normalidad" venden agua bien fresquita con un chorreón de anís Castillo de Jaén. Los manteros tienen suministro de abanicos y toallitas refrescantes. Pero lo importante, lo trascendental, la vida, brilla por su ausencia. La calle está muerta.

Trasladen la reflexión a Navas de Tolosa, Virgen de la Capilla, la calle el Rastro, La Carrera, la Plaza del Deán Mazas, ... y comprenderán por qué Jaén cierra desde primeros de junio por abandono.

¿Tanto supone pedir a nuestros ediles un poco de imaginación y sombra? Bien se ve que a ellos se les ha derretido la sesera. Y no precisamente por pensar.

Palabras, divinas palabras