Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Sánchez y el debate

Se abrió la puerta del despacho, “unos padres quieren verte”, anunció el conserje. “Diles que pasen”, contesté. Lo habitual de cualquier día en el Instituto. Cuando la familia ha entrado, me levanto para saludarlos y les ofrezco que se sienten. La deferencia mínima con unas personas que vienen a consultar o exponer un problema. No importa la gravedad del asunto, para ellos es importante y durante el tiempo que dura la entrevista los miro a la cara prestándoles toda mi atención. Procuro alternar además entre uno y a otro para que ambos sepan que son escuchados por igual. Al acabar los acompaño a la puerta antes del saludo de despedida. No creo que se nada excepcional ni que yo haga nada fuera de lo que debería ser moneda de uso corriente en un funcionario.

Dados los tiempos que corre, parece sin embargo que lo exigible a un director de instituto, un servidor público, no cuadra al Presidente de Gobierno, también servidor público. Don Pedro Sánchez Castejón, a la sazón Presidente en funciones, se pasó todo el debate, salvo cuando le tocaba intervenir, con la cabeza baja sin prestar la más mínima atención al resto de participantes. De lo cual extraigo diversas conclusiones. A saber, que es tal su soberbia, que desgraciadamente no es acompañada ni por la brillantez ni por la inteligencia, que se permite ignorar a los otros candidatos, los cuales, conviene recordar, representan a una considerable cantidad de ciudadanos.

Otrosí, que no le gustan los debates por lo que adopta una posición de boxeador noqueado con la guardia cubriendo los golpes en el rostro.

Otrosí, que se tiene por un elegido de los dioses al que le corresponde la presidencia por gracia divina sin necesidad de pactos ni negociaciones por muy menguado que esté su número de diputados.

Otrosí, que tiene rasgos de comportamiento infatiloides cuales simular que consulta papeles con fruición o subraya con grafía de estadista folios inanes en la presunción de que podrá engañar a los espectadores del debate.

Añadan los calificativos, dilectos oyentes, que convengan a tan deleznable actitud. Yo de mi cuenta aventuro cobardía, vanidad, carencia de sentido de estado, futilidad y crispación.

Hay comentaristas políticos que sostienen que salió ileso del debate a pesar de que era tal la evidencia de su bochornoso proceder que los cámaras de televisión se ensañaron en mostrárnoslo. Admitamos, no obstante, que resultó indemne. En ese caso, que Dios perdone a España.

Palabras, divinas palabras.