Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Salvad al Real Jaén

Entretuve la semana de espera electoral con una novela, “El último barco” de Domingo Villar. Novela negra, protagonizada por el Inspector de policía Leo Caldas, y ambientada en Vigo, de donde es nativo el autor. La ciudad gallega es, en realidad, una segunda protagonista de la historia, cuyas calles, bares, edificios e instituciones gusta de evocar el escritor. Mientras la leía, me acordaba de lo que aquí mi compadre Agudo me ha dicho más de una vez, “Jaén necesita que alguien le escriba una novela policiaca que la ponga en órbita”. Nos persigue la mala suerte pues existe una novela muy amena y bien escrita titulada “La lápida templaria” que firmó Juan Eslava Galán con el pseudónimo de Nicholas Wilcox. Ignoro los motivos por los que no se convirtió en un bombazo. Pero es evidente que seguimos esperando la susodicha creación estelar giennense.

Traigo a colación mis últimas lecturas porque mientras pasaba las páginas no podía obviar el valor añadido que para una ciudad supone un libro de éxito que hable sobre ella. El caso de Vigo, por ejemplo. Tener mar ayuda mucho. Y si se añade una ría, playas urbanas y marisco la propaganda cae sola al tiempo que la población eleva su crédito a los cielos.

En Jaén el mar que tenemos es de olivos, que podría servir, y nos manejamos con viandas no despreciables, pero se no van muriendo nuestros símbolos. Lo que presupone, sin que transcurra mucho tiempo, la desaparición misma de la ciudad en una lenta agonía.

Me agobia una esquela que con la tinta húmeda espera en la imprenta ser reclamada por la guadaña. Reza así: “Descanse en paz el Real Jaén. Falleció próximo a los cien años masacrado por directivos incompetentes ante la abulia de los aficionados y la indiferencia de la sociedad”. Pensarán, dilectos oyentes, que hablo de fútbol. No. No se confundan. Estoy pidiendo que salvemos una institución en torno a la cual se puede crear riqueza, pero que sobre todo aporta orgullo de pertenencia y autoestima ciudadana. Se necesita dinero. En torno al millón de euros. Cada día abrimos los periódicos por ver si se ha producido el milagro en forma de mecenas. Mi ilusión, mi quimera si lo prefieren, es que sean los giennenses los que aporten el peculio quitándoselo a las cervezas de un par de fines de semana. Si somos capaces por nosotros mismos de resolver el problema, tendremos la capacidad de mirar a los ojos el futuro de nuestra ciudad. ¡Hala Jaén!

Palabras, divinas palabras