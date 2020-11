Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Plantas Muertas

La última palmera que he visto moribunda está en el Cantón de Jesús. Sus hojas se han doblado en presagio de una muerte cercana. El picudo rojo y la incapacidad de controlar las epidemias entre las plantas. En Jaén los huertos antiguos tenían palmera y ciprés. El matrimonio, tan hermoso, tan vistoso, ha tornado en viudez. Es probable que los cipreses acaben muriendo también, pero de soledad y pena.

Hace tiempo empezó a hablarse de una oruga taladradora que se ventilaba los geranios. Nos los tomamos a broma. Hasta que se marchitan en las macetas. Al cortar los tallos no hay nada. Están huecos. Pero no importaba. Eran geranios. Baratos y frecuentes. Rojos, blancos o rosas. Muertos.

También han fenecido las chumberas. La cochinilla las quema. Sensu stricto. Les chupa la savia de tal manera que pareciere que un pirómano meticuloso las ha ido achicharrando una a una. Había por la carretera de Jabalcuz una chumbera enorme donde yo me procuraba higos todos los septiembres. Pinzas largas, guantes, cubeta y cepillo para tardes de recogida. No queda nada. Ya es imposible pincharte con sus espinas urticantes.

Los laureles. El que tengo en mi terraza me lo regalo mi madre, injertado en canela. Años lleva vistiendo frondoso y aderezando mis arroces y lentejas. Hasta hace poco. Otra cochinilla, la algodonosa, se ha ensañado con él. Me han dicho en la Floristería Aguilera que tenga paciencia. Que se pueda acabar con la enfermedad y que, triste consuelo, le está sucediendo a un montón de gente. Será. Pero se me ensombrece el alma al contemplar sus troncos casi desnudos.

Considérenlo, dilectos oyentes, una metáfora de lo que nos está pasando. No tomamos precauciones suficientes. Incluso hay quien sigue negando la enfermedad. Los más listos del mundo. O los más desesperados. Como los que salen a la calle a echarse peleas con la policía porque te da un subidón saltarte el toque de queda. A lo mejor llevan razón y la adrenalina que les generan esos enfrentamientos es la vacuna que estamos esperando. Por si acaso no lo es y mientras se demuestra, jarabe de palo y calabozo. Aunque me temo que no queda autoridad en España para obligar a que se respeten las leyes.

No, no soy optimista. Quizá si me brotan otra vez lirios morados y violetas fragantes conciba una esperanza. Por lo menos, la mía. Mientras tanto, sólo atisbo flores y árboles exánimes, agonizantes. Muertos.

