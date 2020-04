Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: el pesimismo

Llegará el momento de parar y echar cuentas. De las tallas de pantalón perdidas o ganadas, casi siempre ganadas; de la soledad y sus terrores o ventajas; del juicio crítico de una sociedad que en medio de la catástrofe se entretiene con un desnudo femenino que cruza por detrás del ordenador de un periodista. Habrá que considerar si el teletrabajo puede dar paso al voto electrónico en las elecciones. Con la posibilidad de que salvo “rectificación o modificación de tus derechos” -que es lo que informa una voz metálica cuando llamas a una compañía telefónica- lo dejes echado para los restos. Porque si tozuda es la realidad, más lo es cada cual en defender sus últimos -muy atrevido sería llamarles principios- políticos que le impiden vestirse, siquiera cinco minutos al día, los ropajes de la objetividad.

Habrá de considerarse si el pesimismo se ha instalado en nuestras casas como un huésped que nos pidió asilo temporal y ya no quien lo eche. Si ustedes han tenido campo en los alrededores de Jaén, sabrán que al carrizo, un tipo de caña silvestre, no hay manera humana de erradicarlo. Ya se puede sembrar el campo con cal y sal. Es ingrato porque no tiene flor, las hojas son ásperas e impiden el crecimiento de cualquier otra planta. El pesimismo en la botánica.

Mientras tanto, anotemos en nuestro cuaderno los deberes pendientes. Se nos va quedando gente por el camino con quienes ni siquiera cumple el reconocimiento postrero. La semana pasada enterramos a Manolo Arroquia y a Pilar Palazón. Bajo condiciones normales hubiera habido sepelios multitudinarios. En los tiempos que corren los periódicos publicaron memoria de lo mucho que supusieron en la docencia y vida civil de la ciudad. A Manolo Arroquia los alumnos lo conocían por “papá Arroquia” por su cercanía humana y capacidad para enseñar las matemáticas. Pilar Palazón se puso la política giennense por montera y octogenaria todavía batallaba falcata ibérica en ristre por los intereses de Jaén.

Ha sucedido lo de siempre. Nos queda la duda de si a ambos, como a otros muchos, se les rindió en vida el reconocimiento que merecían. Una vez muertos, las loas, recuerdos y semblanzas tienen la misma aspereza cortante que las hojas del carrizo. Y además son inservibles.

Acuérdese, dilecto oyente, de que lo no dicho en su momento se pierde para siempre. Seguro que algún clásico escribió que a la demostración de afecto o amor no debe ponérsele cota. Es la mejor manera de acabar con el pesimismo.

Palabras, divinas palabras.