Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Pelivivo

Hay palabras que nacen en un lugar para definirlo. A veces para bien; en ocasiones para mal. Ni siquiera la culpa es de la palabra que en origen tiene un uso afectivo y familiar, pero que con el paso del tiempo cae en manos de un cafre como el que aquí suscribe quien la tergiversa atribuyéndole significados que denotan un estado de ánimo regular tirando a malo.

Se lo pregunté sin preámbulos a mi queridísimo Paco Castro, Tito para sus convecinos valdepeñeros, durante la comida mensual de directores. “Paco, ¿te suena que en Valdepeñas utilicéis el adjetivo “pelivivo”? Lo he oído hace poco ignoro dónde. Creía que era moneda de uso corriente en Mancha Real, pero ninguno de mis alumnos lo ha escuchado en su vida. No aparece en el vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada y la única referencia que he encontrado en Internet es de la revista Lugia que publican en tu pueblo. Pelivivo, ¿qué me dices?”.

Respondió sin demora. “Constantemente. Es muy habitual”. El resto de los comensales manifestó su desconocimiento. Solicitó que se le explicase el significado. Paco se tomó su tiempo, pues hay adjetivos que expresan con tal precisión una actitud que la dificultad estriba en explicarla fuera de una conversación. “Viene a ser como espabilarse. Alguien que está adormecido o que permanece al margen de una reunión y de pronto irrumpe en ella; también quien esta decaído o enfermo y súbitamente mejora. Eso es pelivivo”.

Así lo explicó Paco o al menos así recuerdo yo el significado de ese vocablo que llevaba rondándome días sin que supiera de qué manera me había llegado. No tengo ni idea de su origen, etimología o si existe su correspondiente sustantivo abstracto. La tengo por una palabra expresiva que recoge sucintamente lo que en otro ámbito requeriría una larga parrafada. Es lo que los lingüistas llaman la convención del lenguaje. Para los hablantes en los que “pelivivo” es cotidiano son innecesarias acotaciones posteriores.

Esa noche medité sobre el término. Pensé, para mi desgracia, que siendo probablemente un localismo no podría utilizarla casi nunca salvo que se lo presentase a mis dilectos oyentes con un deseo. Que de Jaén, sus gentes y su tierra, alguna vez cupiere decir que estamos pelivivos, dejada atrás la resignación. Que abjuremos de la sopa boba una vez que despertáremos de nuestro secular adormecimiento. Que los mandamases se estremezcan y al pedir explicaciones uno de sus consejeros les comente “estos giennenses que de pronto se han vuelto muy pelivivos”.





