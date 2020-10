Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Un ministro fumando

He leído en el IDEAL que han detenido cerca de Jaén a un individuo que circulaba con el carné de conducir del hermano porque el suyo se había quedado sin puntos. El prenda, además de estar a los mandos de un cochazo, no se aclara si robado, llevaba tres kilos y medio de marihuana en un doble fondo del maletero. Lo he resumido tal cual. Si el traficante hubiera sido leído, podría haber declamado “la suerte, que quiso serme esquiva”. Supongo que lo más que acertó a mascullar fue “pero qué gilipollas soy”.

En un descanso de la mocioncita de censura de Vox, don José Luis Ábalos salió a fumar al patio de Las Cortes. Y su colega doña Adriana Lastra, también. Bien pegaditos, sin mascarilla. Dando ejemplo. La cuestión es que lejos de arrepentirse y solucionar el asunto con un castizo “la he cagado. Mil perdones”, el Ministro de Transportes le ha echado la culpa a todo bicho viviente. Por ejemplo, a los periodistas, que tienen el feo defecto de ir a preguntar y a quienes advirtió que estaban demasiado cerca. Añade el interfecto que o deja de fumar o no sale. Que entonces se quejan los informadores porque no consiguen declaraciones. El remate del tomate es su última excusa. Transcribo textualmente: “eso -se refiere a la difusión de la foto denunciante- lo hizo el personal de Vox”. Y continúa “estoy acostumbrado porque éste es el acoso al que estamos sometidos algunos, especialmente por la ultraderecha”.

O el Ministro, o yo, o uno de ustedes, dilectos oyentes, nos hemos fumado enteritos los tres kilos y medio de marihuana porque esto es para flipar en colores. Tengan por seguro, es un suponer, que si hubieran pillado al señor Ábalos con la maría en el maletero del coche hubiera alegado que la culpa era de la Guardia Civil por haberlo parado sin motivos; que le tenían envidia por llevar un Mercedes y que seguro que el chivatazo lo había dado algún indeseable de la policía que simpatiza con la extrema derecha ya que todavía quedan muchos franquistas entre las fuerzas del orden. El argumento final hubiera sido que los tres kilacos y medio de porros eran su consumo personal de un mes. Exculpación que no se le hubiera ocurrido ni en pleno colocón al lince de los tres kilos. Es la diferencia entre ser un pobre infeliz y un señor ministro con recursos.

Palabras, divinas palabras