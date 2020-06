Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: los pardillos

Ayer mismo felicité a los alumnos de 2º de Bachillerato de mi Instituto. Han aprobado. Con mis muchachos de latín estuve de plática una vez que hubimos corregido la traducción. Les reiteré mi enhorabuena, “además ya sólo os queda un empujón y la selectividad está chupada para vosotros”. Sin embargo, no tenían la alegría de quien ha llegado a meta satisfactoriamente. Les pregunté qué les pasaba. Les dije sin ambages que los encontraba cenicientos. Volví a explicarles que los actos de graduación y la cena no se podían realizar por razones obvias. Pero que eso ya lo sabían.

Una alumna me lo explicó, “don Ernesto, siempre nos señalarán como la promoción que aprobó por la epidemia. Unos pardillos para toda la vida”. Los demás asintieron. Me conmovió su sinceridad. Me impresionó su madurez.

Lo que ahora os escribo no es un consuelo falso, sino mi verdad. Por si os sirve. Mis padres vivieron la Guerra Civil y la dura posguerra. En España durante mucho tiempo hubo penurias. Afortunadamente mi generación, que ya se acerca a la sesentena, vivió con el viento a favor. Democracia, desarrollo, bienestar, estabilidad. Alguna crisis económica de la que salíamos un poco magullados, pero sin daños relevantes. La historia no nos había obligado a enfrentarnos a ninguna adversidad como colectivo. Hasta que de pronto vino un virus a recordarnos nuestra debilidad. La primera gran crisis social que vivíamos en España durante los últimos decenios. No había vacuna para la enfermedad, pero tampoco entrenamiento para afrontar las contrariedades.

Os encerrasteis en vuestras casas para empezar a trabajar con un modelo de enseñanza inédito: vídeo-conferencias, trabajos que devolvíais por correo electrónico, tutoriales, resúmenes. Los profesores ignorábamos si mandábamos poco o mucho trabajo. Fallaban las plataformas. Hubo muchos inconvenientes. Casi todos seguisteis en la brecha. Sin poder ver a los amigos. Sin socializar. Fueron pasando las semanas hasta que se desvaneció la esperanza de volver al Instituto. Pero aguantasteis.

Hay quien opina que ha sido más fácil este curso. Es posible, pero sin lugar a dudas ha sido distinto. Había que tener temple y lo habéis demostrado. Quizá alguien os diga que os regalaron el curso. Contestadle que no fue así, que en todo caso hasta dónde lleguéis en la vida no dependerá de un trimestre gratis sino de muchos años de trabajo. Os habéis ganado el derecho a que os respeten. No permitáis que os lo quiten nunca.

