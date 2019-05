Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy, los nombres de las calles

Tiempo de lectura: 1



Siendo yo estudiante de COU hace muchos, muchos años, la profesora de filosofía me encargó que leyese un artículo en inglés. Aquella pionera del bilingüismo aguardaba mis propias conclusiones por escrito -en español, menos mal-. De la innovadora experiencia sólo recuerdo que el autor hablaba de los cambios sociales. Pero se me quedó grabada una frase: “para que una revolución lo sea de verdad, hay que cambiarle el nombre a todo. Los patos no pueden seguir llamándose patos”...