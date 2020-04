Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Los maestros airados

Han causado revuelo e indignación entre los profesores las palabras de Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía. Afirmó que quizá se diere clase en julio. Al margen de lo inoportuno o no de sus palabras y de que es una mera hipótesis, dada la velocidad con la que mutan los hechos, me ha sorprendido muy desagradablemente la reacción de muchos profesores y directores de colegios e institutos. Airados han contestado con premura que se pone en solfa el trabajo que están realizando durante el confinamiento. Que si van a dar clase en julio, paran ahora. ¡Mentecatos!

Tengo entendido que hemos cobrado religiosamente el mes de marzo y que salvo apocalipsis otro tanto sucederá con el de julio, que no es mes de vacaciones, pues cual funcionarios que somos es mes laborable. Simplemente estamos cumpliendo con nuestra obligación. Si se nos reclama durante julio la presencia en los centros, con o sin alumnos, no nos estamos brindando voluntarios ni haciéndole un favor a nadie. Asistimos al puesto de trabajo el tiempo que nos corresponde. ¡Así que menos gaitas!

He puesto el ejemplo de los profesores porque soy uno de ellos. Cabría añadir más casos. Lo cual me permite reincidir en la reflexión de que somos una generación muy tierna. E inconsciente. Las penurias no nos han curtido y a la menor adversidad nos revolvemos con berraquera de niño al que le quitan el tambor.

Una vez superada la epidemia, vendrá otra enfermedad más larga. El virus de la crisis económica nos exigirá sacrificios, trabajo, abnegación, solidaridad y dejar de mirarnos el ombligo. Habrá rebajas de salario. En buena lógica los primeros seremos los funcionarios, quienes tenemos garantizado vitaliciamente el puesto y la nómina. O arrimamos todos el hombro o no arrancamos el coche.

Por eso me produce pesar y desolación que a las primeras de cambio ya nos pongamos tan tiquismiquis. Podríamos haber recurrido a la prudencia del silencio por si sólo era una ocurrencia de un político delante de un micrófono. Que ya se sabe que ante la prensa se pirran por parecer lo inteligentes que no son. Seguir el ejemplo de mi padre, que les daba clase a cincuenta chiquillos de todas las edades con el mísero salario de un maestro de escuela, quizá sea excesivo. Basta con que consideremos cuán afortunados somos y dejemos de quejarnos. ¡Vivimos de lujo! Lo demás son zarandajas de señorito mal criado. Menos querellas y pongámonos manos a la obra. Queda mucho, mucho tajo por delante.

