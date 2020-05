Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: las palabras del confinamiento

Cada época viene con sus palabras. Algunas se quedan. Otras son amapolas de una mañana primaveral. Hubo un tiempo en el que torcimos los vocablos para que acabaran en -ta: bocata, ordenata, segurata, … La enfermedad nos ha dado por ponernos altisonantes. Observen los ruidos de estos dos meses plenos de malos significados, usos torticeros y contrasentidos.

No vivimos una epidemia, sino una ¡pandemia! Supongo una utilización interesada para que los gobiernos descarguen responsabilidades por la senda justificante del viejo adagio, “mal de muchos, consuelo de tontos”. Todo sea, sin embargo, para alcanzar una “nueva normalidad”, expresión que además de tener soniquete totalitario, dicen los filólogos que es inexacta por cuanto las normalidades nunca pueden ser nuevas. Muy bien no resulta, que quieren que les diga.

Igual acontece con lo del “confinamiento”, que es sinónimo de reclusión, prisión. Los confinados estamos presos, encarcelados por obra y gracia de un poder omnímodo. Serán mis lecturas y mis películas, pero la palabra me recuerda las sentinas de los barcos y los guetos judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Tanta imagen que me traslada la falta de libertad ha de ser figuración mía porque bien que el Gobierno se empeña, al menos de boquilla, en la “cogobernanza”. Hay que tomar aire para pronunciarla, entre lo larga y lo horrísona que es. Además, no existe. Es una invención para justificar el desgobierno, pues bien sabido es que el prefijo “co-“ supone ayuda, empatía, solidaridad. Pretenden atontarnos entre el neologismo y la buena intención del mismo. Los hechos, sin embargo, lo desmienten. Pues los pretendidos cogobernados, id est, las comunidades autónomas están que se suben por las paredes por el poco caso que les hacen cuando han de tomarse decisiones.

Consolémonos, no obstante, porque estamos en la “desescalada”, otro infame neologismo que ha llegado con el virus. El idioma español ya tenía descenso, bajada o disminución. Pero no, alguien tenía que dejar su impronta. ¡Toma desescalada! Por ende, mal usada, ya que sensu stricto significaría bajar exactamente y a la misma velocidad que por donde hemos subido. Lo que evidentemente no es el caso.

Comprobarán, dilectos oyentes, que el idioma también tiene sus virus que habitualmente son fruto del papanatismo, la petulancia y la ignorancia. Defectos todos ellos que suelen adornar a los pretendidos hombres de estado que se refugian bajo oropeles de tontuna. La vacuna contra estos desafueros es la lectura y la formación, sazonadas con un poco de humildad. No digo más que se me calienta la boca.

Palabras, divinas palabras.