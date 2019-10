Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Las Meninas y España

Han colocado en las calles de Jaén unas meninas pintureras realizadas con cristal reciclado. Son meninas viajeras que ya han estado en otras muchas ciudades españolas. Debe ser por esa tendencia al nomadismo que una de ellas, la que acampaba por la Alameda, se dio, según contaba el periódico IDEAL, un garbeo nocturno de modo que el amanecer, cual Cenicienta de alborada, la pilló fuera de sitio. Se aventura que fue vandalismo. Quizá el gamberrismo de algunos jovenzuelos que volvían tan ciegos de litronas y otros licores que no se avinieron a respetar el símbolo velazqueño.

Tengo para mí que la historia del paseo nocturno de la menina tiene más calado. Reparen, dilectos lectores, en que con esa figura del cuadro de Velázquez se han hecho figuras de porcelana, se han estampado camisetas, recuerdos varios para los turistas. Incluso se han diseñado pendientes y otras joyas que, lejos de ser bisutería, se fabrican con metales preciosos. Casi podría afirmarse que las meninas empiezan a convertirse en un símbolo de España, motivo por el que hallan su perdición. El sábado es la fiesta nacional, también llamada de la Hispanidad, que ni es motivo de fiesta ni es de una nación que reconozcamos ni de una patria que amemos. Nos la suda. Habiendo fiesta, como si el motivo para no ir a trabajar es la caída de la hoja de los olmos.

Tienen en otros países, patrias, naciones o estados –elijan el nombre que más les convenza- la detestable costumbre de enaltecer el sentimiento de pertenencia a una sociedad común. A tal fin engalanan balcones, ventanas y calles con la bandera nacional. Son unos antiguos que todavía están en la infancia de la historia. A nosotros los hispanos, tan modernos, que no nos vengan con esas monsergas y antiguallas.

Si se perdieron las perseidas, esas estrellas de agosto pronosticadas siempre como fuegos artificiales en la noche veraniega para luego nunca ser vistas, les sugiero que presten atención a otro fenómeno misterioso que comenzará el primer segundo del sábado doce de octubre. Las meninas se desvanecerán veinticuatro horas. Por pura vergüenza de que las llamen españolonas.

Lo que me dispongo a decir no servirá de mucho. Me importa, además un pijo, lo que piense el personal. Tampoco me mueve espíritu castrense, ánimo anacrónico, el intento de quitárselo a los fachas o pollas en vinagre. Es una reivindicación cívica y personal que me sale de lo más profundo de mi idioma. Sin gritos. Al contrario, con dulzura y amor, ¡VIVA ESPAÑA!

Palabras, divinas palabras