Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Insultos a los médicos

Lo contaba el IDEAL el jueves pasado. Sucedió en Torredonjimeno como podía haber sido en cualquier otra localidad de la provincia. Insultos al médico y al enfermero que había en el ambulatorio.

En estos casos siempre recuerdo que mi padre contaba que al general Riego -ya saben el que se opuso al absolutismo de Fernando VII y dio nombre al famoso himno republicano- un día lo aclamaban en tierras giennenses y al siguiente, tras ser derrotado en Jódar, era traicionado y vilipendiado en Arquillos. Decía mi padre por recalcar la volubilidad de la plebe que todo sucedió en el transcurso de veinticuatro horas.

Con los médicos hemos tardado un poco más en rebozarnos de olvido. Incluso ha dado tiempo a inaugurar en el Parque de La Fuentezuelas un monumento conmemorativo de mármol con las autoridades y los fastos que la epidemia permite.

El pueblo, sin embargo, está descontento. Se ha acostumbrado a que todo son derechos y por intereses particulares deja de lado los principios cívicos. “Eh, oiga, que mi vecina se tomó un café con su hermana, el cuñado de la cual tiene el bicho. Que yo quiero que me hagan el PCR. Y a mis niños también. Ayer estuvimos de comida familiar treinta personas”. De nada sirve que se les intente explicar que, sin fiebre, ni vómitos ni ningún otro síntoma, es innecesario y un derroche. “Ni que lo pagara usted. Esto sale de mis impuestos y tengo derecho. Ea, que ya se les han acabado las ganas de trabajar, ¿no?”. Las aglomeraciones provocan retrasos; éstos, nervios, y finalmente saltan los insultos.

Conozco un pediatra de urgencias que educa a los padres primerizos por las bravas. “Si llegan de madrugada con la cantinela de que el niño llora y tiene mocos, sin fiebre ni aftas ni pérdida del apetito, lo dejo ingresado una noche para que se lo piensen mejor la próxima vez. Las urgencias son para casos extremos, no para caprichitos”.

El sábado se cayó mi padre. Un golpe en la cabeza. Seis grapas. Una radiografía para comprobar que no había hemorragia interna. Dos horas de espera. A sus noventa años no emitió una protesta, “había mucha gente. Nos tocó aguardar. No pasa nada”. Mis padres vivieron una guerra. Saben lo que son las penurias y el compromiso social. Triste desdicha que se me haya pasado por la cabeza que nos debía venir otra guerra a ver si la gente se entera de lo que vale un peine.

Palabras, divinas palabras.