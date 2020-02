Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: "hay que dar más caña olivareros"

Esta jornada de ¿lucha? necesita más cuarentena que el corona virus chino. O si lo prefieren más clásico fue el parto de los montes que parió un ratón. ¿Dónde se ha visto un corte de carreteras que se pacte con el gobierno? “Que sí, muchachos, que os doy permiso para cortar un carril de la carretera un rato, pero que me seáis buenos y no vayáis a liarla”. Declaran su entusiasmo al unísono los que protestan y los que son protestados. Las quejas, lo único razonable del jueves, son por el bajo precio del aceite. Se culpa entre otros al Gobierno de España. Sin embargo el Ministro se Agricultura, responsable último del desaguisado, está encantado con la manifa. Me recuerda a las manifestaciones contra el cáncer, que sirven para que la gente se solidarice pero que no curan la enfermedad. El remedio se halla en los laboratorios de investigación, en los quirófanos o con la aplicación de quimio o radioterapia.

Se reivindican ayudas al olivar y la subida del precio del aceite a través del almacenamiento. Es razonable que se pongan trabas a la importación de aceites de países que no son de la Unión Europea y que producen más barato dado su menor desarrollo económico. Punto final. ¿Ustedes, creen, dilectos oyentes que ya se ha resuelto el conflicto?

Son necesarias cualesquiera medidas que favorezcan los beneficios y la renta agraria, pero en una economía de mercado el agricultor no puede vivir pendiente de las subvenciones. Tiene que buscarse la vida. Falta comercialización, campañas publicitarias que expliquen, por ejemplo, que un litro de aceite a cinco euros no es una salvajada que impida seguir comprándolo cotidianamente, porque es lo que cuestan tres cañas, o un kilo de sardinas o un litro de vino mediocre.

Cuando veo camiones extranjeros que se llevan el aceite de las cooperativas giennenses para venderlo como producto italiano con un considerable aumento de precio, se me cae el alma a los pies. Falta acordar, y respetar, un precio mínimo de venta. Falta calidad y comercialización, o lo que es lo mismo que la modernidad que ha llegado a la recolección alcance también al ciclo completo del aceite.

Lo demás es esperar milagros que nunca llegan.

Palabras, divinas palabras.