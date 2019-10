Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: galgos y podencos

Los organizadores de Ibercaza en Jaén, una feria sobre la cinegética y la pesca, le pidieron que hiciera una demostración con perros de caza de liebres. El dueño de la reata eligió a dos cachorros perrunos para que la liebre escapara indemne en una exhibición incruenta. El día y la hora prevista se procedió al espectáculo. Tengo por seguro que el dueño de los canes los aleccionó cual un entrenador de baloncesto en un tiempo muerto, “os dais unas carreras; fintas, recortes y cuando tengáis al conejo cerca del mordisco, echáis el freno y que se vaya. Si acaso viereis que el gazapo está pasado de pulsaciones, aflojáis, no se nos vaya a morir de un ataque al corazón y la liemos. Que esto es amistoso y no estamos en el campo. ¿Ha quedado claro?”. Los galgos o podencos, que para el caso tan da, ya lo escribía Tomás de Iriarte, empezaron bien su cometido, pero al final les pudo su naturaleza y como en la fábula trincaron al conejo.

Pasaba por allí un juez, celoso de su cometido, que denunció al dueño de los conijidas, discúlpenme el neologismo, por maltrato animal. Que se sepa los organizadores del evento se fueron de rositas, que digo yo que al menos debían haber sido imputados por colaboración necesaria en el delito. Al pobre hombre le pedía el fiscal dieciocho meses de prisión y la retirada de la licencia para poseer reatas de perros, que era con lo que se gana la vida. Un Guardia Civil declaró en el juicio que los conejos tenían opciones de haberse escapado y que el enfrentamiento se ajustó a las reglas. Ha de afeársele al defensor del acusado que no solicitara la autopsia del cadáver porque quizá se hubiera determinado que fue conijidio involuntario, perdón otra vez por el neologismo, pero la Real Academia que es una antigua todavía no ha determinado el vocablo para esta acepción. Afortunadamente el pobre hombre ha sido absuelto aunque el tiempo de sufrimiento y angustia no se lo quita nadie. Ignoramos si a resultas del mal rato se ha hecho vegano y ha dejado de comer conejo con tomate, al ajillo o arroz con conejo.

Pensarán que tengo, a la vuelta de vacaciones una imaginación recalentada por el sol. Se equivocan. Los hechos, novelados y exagerados sólo una miaja, son purita verdad. Ya lo decían Astérix y Obélíx “están locos estos romanos”. No perdón, los que estamos locos de atar somos los hispanos”.

Palabas, divinas palabras