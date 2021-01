Las Divinas palabras con Ernesto Medina. Hoy: Esperanza

Las personas que hacían la cola buscaban las zonas de sol. El frío y la inquietud general. Miraban el móvil, leían un periódico o se frotaban las manos dentro de los bolsillos. El silencio, que no era espeso sino expectante, se rompía “¿quién es el último?”. Alguien levantaba la mano. Respondía con un lacónico “yo”. Cuando la puerta se abría, la enfermera llamaba al siguiente. Había quien remoloneaba para no perder el calor de los rayos solares, hasta que el compañero que aguardaba lo instaba “avance un poco”. Aunque los requerimientos de los sanitarios se producían con frecuencia, la cola nos disminuía. Perenne todo el día. Ni los esperantes ni los médicos descansaron para comer. Era una cuestión de emergencia. Si era necesario, tampoco se pararía por la noche. Mientras hubiera gente en la puerta, era una obligación atenderlos.

Habían bajado voluntariamente. La petición se había transmitido por mensajes de whatsapp reenviados o llamamientos en otras redes sociales. Se contaban algunos novatos. También veteranos con muchas donaciones en sus venas. Los universitarios se habían tomado un descanso en el estudio, “¿al final los exámenes serán presenciales?”. Los aceituneros llegaban al anochecer, “en cuanto hemos dado de mano, me he duchado y me he venido pacá”. Los jubilados, muchas veces matrimonios de la mano, acudieron a la hora de la comida, “que hemos pensado que habría menos personal y total como ya no nos podemos quedar con los nietos …”.

Nadie ponía objeciones. “Así que usted ha pasado el virus. ¿Le importaría donar plasma? Es más tiempo, casi cuarenta y cinco minutos, pero nos vendría muy bien”. Y donaba plasma. Se apilaban en el frigorífico las bolsas de sangre fresca, “hombre, AB negativo. El primero que veo en años. ¿Qué le parece si dona plaquetas?”.

Así ha sido la última semana en el centro de donación del hospital de Jaén. Sería conveniente que todo el mundo se diera una vuelta por los alrededores, aunque no pudiera donar. Recibiría una transfusión de optimismo. Comprendería que, a pesar de tantos y tantos errores en el gobierno de la epidemia, de los actos incívicos de los insensatos, de las dudas que plantean los negacionistas, o de las disputas políticas por arañar un puñado de votos, el ciudadano de a pie vuelve a estar muy por encima de la altura que exigen las circunstancias. Por eso saldremos adelante. Si por algunos que mandan fuere, estábamos condenados, pero nada vence la solidaridad y determinación de un español con un propósito claro.

Palabras, divinas palabras.