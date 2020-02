Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: David Santos

“Le he dicho a David, que es amigo mío, y lo acaban de nombrar Director de la Cope, que tenías unas ideas para unos programas de radio. Me ha comentado que te pases a verlo”. Acudí por no desairar a mi hermano Javier sin imaginar siquiera que me iba a cambiar la vida. “Tú eres de Clásicas, ¿no?”, me preguntó David. “Habla sobre las palabras. Te puedo ofrecer un minuto una vez a la semana”. Y me puse manos a la obra. Hace casi diez años. Durante este decenio en esta sección titulada “Palabras, divinas palabras” he lidiado con lo que me ha cuadrado sin preguntar ni ser requerido a la hora de tratar cualquier tema. Los limitados de mente me espetan, “en la Cope habrá asuntos que son tabú”. Ignorantes y prejuiciosos. En estos micrófonos yo sólo he conocido libertad y respeto. Quizá me escuche poca gente y den igual mis opiniones, pero nunca me he planteado que de algo estuviera vetado opinar.

Como consecuencia de mis colaboraciones en la emisora, y mediante los buenos oficios de, todo hay que decirlo, mi compadre Agudo, luego empecé a escribir artículos en el periódico IDEAL. Gracias todo a que un día mi hermano Javier habló con David, quien confió en mí.

David Santos se ha ido. Director de Albacete y Cuenca, Subdirector de Castilla la Mancha. Un ascenso que le ha dejado un poso de pena profunda. La que se produce cuando tienes que elegir entre la profesión y los sentimientos. Se había hecho giennense. Le dolía nuestra ciudad, nuestra provincia, como a cualquiera de nosotros. Pero a diferencia de muchos no se quejaba. Se ponía las pilas para que el beneficio de la emisora fuera también el de todos. Creó Jaén en Positivo en los peores momentos de la crisis para realzar lo que hacemos bien y poner como ejemplo a quienes se dejan la piel en su trabajo por la comunidad. Una inyección de optimismo. Organizó la apertura de los monumentos por la noche para maridarlos con música, vino y aceite. Puso bastantes más piedras de las que le correspondían en la muralla ciudadana que tenemos que construir para sacar a Jaén del ostracismo.

Ha prometido que volverá con frecuencia. Estoy seguro. Y espero de corazón que cuando torne pueda decirle “mira, David, la ciudad va hacia adelante, la gente no se va, hay más riqueza y nos sentimos orgullosos de ser de Jaén. Y que sepas que tú tienes parte de culpa”. Primo, un abrazo.

