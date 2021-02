Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: COLCE II

Hace quince días estábamos de entierro. A Jaén le habían birlado por arte de birlibirloque el Plan COLCE. Nuestros dirigentes se comportaron como plañideras: llantos; mesados los cabellos, se tiznaban con ceniza. Por supuesto, luto riguroso, que traducido al mendaz lenguaje de los políticos significaba “no lo consentiremos”, “pediremos explicaciones”, “llegaremos hasta el final”.

Antiguamente los lutos duraban al menos un año. El negro, transcurrido ese plazo, se aliviaba con colores claros. Era el medio luto. Como los tiempos ahora transcurren aceleradamente, los políticos giennenses se han saltado el alivio de luto y ya lucen tan pimpantes tonos primaverales, que aquí no ha pasado nada. La culpa es del otro o los ciudadanos somos tan tontos que nos lo tienen que explicar despacito. A los hechos me remito.

Francisco Reyes, presidente de La Diputación, PSOE, “la Junta de Andalucía nos ha engañado en todo este proceso”. Obviamente el gobierno de sus correligionarios, que ha sido quien ha decidido, no tiene nada que ver.

Marifrán Carazo, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, PP, “la polémica bajará cuando el Gobierno dé explicaciones sobre los criterios”. Lleva razón, señora consejera. Somos tan cortitos que no nos enteramos. La indignación de Jaén es rabieta de niño malcriado.

Julio Millán, alcalde de Jaén, PSOE, aquél que escribía cartas a Pedro Sánchez con la exigencia de explicaciones, “miremos el horizonte”, “hay que dar tiempo al Gobierno”, “la Junta lo tenía muy fácil para eliminar desequilibrios territoriales”. A mi plim, la culpa siempre para el adversario.

Juan Diego Requena, presidente provincial del PP, “la ciudadanía ha mostrado su hartazgo ante las continuas humillaciones del Ejecutivo central”. Efectivamente.Recuerdo cuando gobernando el PP en Madrid, de los olivares manaba leche y miel mientras el tren, las autovías y las inversiones florecían de una noche para una madrugada.

Insultan nuestra inteligencia con semejantes declaraciones. Son libres de tomar las decisiones que más le convengan en lo personal, pero que se abstengan de humillarnos. Su elección ha sido el cargo y su partido político frente a los intereses de la provincia y sus habitantes. Allá ellos. Pero deberían los dioses fulminarlos si alguna vez se atreven no ya a decir, sino a pensar que trabajan por Jaén.

Si pongo calificativos, me prohíben, con razón, volver a hablar en estos micrófonos y me meten en la cárcel. Lo silabearé educadamente. A mí, y quizá a muchos de ustedes, dilectos oyentes, estos individuos no nos representan. Grítenlo y grábenselo a fuego: NO NOS RE-PRE-SEN-TÁIS.

Palabras, divinas palabras.