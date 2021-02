Las Divinas palabras con Ernesto Medina. Hoy: Mi coche

De pronto el coche se quedó en silencio. La bocina no sonaba. Apreté el volante en la parte de arriba. Abajo. En los lados. Nada. Estaba muerta. No tenía conciencia de haberle dado tanta caña. La manifestación de coches, motos, furgonetas, autobuses y camiones había comenzado hacía apenas quince minutos. No había sido inmisericorde, aunque, con el codo en el volante, quería que mi vehículo, como el que más, atronara la mañana de Jaén.

El lunes llevé el coche a Luis el Cordobilla que es quien me lleva los asuntos de batería y eléctricos del automóvil. Le pregunté por su mujer, “todo bien, gracias a Dios” mientras empezaba con las comprobaciones. “El fusible no es. El relé tampoco. Son las bocinas. Las pido y esta tarde las tienes puestas”. Le comenté que había sido por la manifestación. Se rio. “Ya le apretaste, ya”. Cuando le hube dicho que no tanto, añadió “seguramente estaban ya cascadas y no aguantaron la fiesta. Cuarenta euros te va a costar tu patriotismo giennense”. Supuse que habría tenido negocio después de la manifestación dominguera. “No te creas. Eres el primero. Y el caso es que me extraña. Antes de la epidemia, cuando el Barça o el Madrid ganaban la Liga, lo normal es que la mañana siguiente tuviera tres o cuatro coches con el claxon quemado”. Como Luis, que es un optimista y buena gente, intuyó mi malestar cuando hube comprobado que en Jaén se mete más ruido por el campeonato de un equipo foráneo que por nuestros propios intereses, añadió, “pero debe ser que las bocinas de antes eran peores”. Acepté su mentira piadosa sabedor de que me estaba hablando de hacía dos años. Me fui mosca a la espera de ver qué sucedía con la nueva cacelorada del sábado.

Tenía decidido que, si en mitad del ruido se oía gritar gol a los merengones, el partido de los blancos coincidía con la protesta convocada por Jaén Merece Más, volaba el repetidor de televisión del Almadén cuando volviera a haber partido del Madrid.

En todo caso, no creo que abollando sartenes viejas los sábados por la noche nos vayan a escuchar ni en Madrid ni en Sevilla. Yo he pedido el reingreso, del que me salí por discrepancias ideológicas, en el Grupo Guerrillero Giennense, el GGG. Tienen intención de invadir Córdoba por Alcaudete para anexionarnos Cabra. Quizá así la vicepresidente Calvo nos haga caso.

Palabras, divinas palabras