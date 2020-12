Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Tiendas Cerradas

No salgan a las calles de Jaén una tarde de diciembre después de las seis. Conseguiremos evitar la transmisión del virus, pero, sobre todo, no aumentarán los casos de depresiones agudas. A esas horas, si además llueve o sopla el genuino viento giennense, la ciudad es el escenario de una película de terror o apocalíptica. Silencio, soledad, abandono. Incluso tengo la sensación de que las farolas alumbran menos. Puede ser sugestión. No obstante, tengo claro que el Jaén vespertino de finales de otoño es lo más parecido a una ciudad fantasma.

Pensarán, dilectos oyentes, que en llegando la vacuna y la normalidad consiguiente, las luces nocturnas tornarán a su cauce. Depende de nosotros.

El jueves me llamaron al Instituto. Una comercial de Amazón. Me proponía unas bonificaciones si comprábamos determinado material a través de su empresa. No dejé que me lo explicara. Respondí que en las condiciones actuales había que defender el comercio más cercano. El de toda la vida.

No me imagino encargando a través del comercio electrónico una bombilla, un carrete de hilo y agujas, los boquerones, la barra de pan, el café con leche y las tostadas de los desayunos, las flores de Pascua, el pimentón y el tomillo, las cámaras de las ruedas de la bici, o los pelados que me efectúa Isidro. Es más cómodo y efectivo salir a la calle y tenerlo a los quince minutos.

Añadan dos razones de peso incuestionable. Al comprar en las tiendas de toda la vida hacemos que la riqueza fluya cerca de nosotros. Entre que el dinero acabe en manos de una multinacional o que se mantengan los puestos de trabajo de las pequeñas empresas locales, no hay color.Por otra parte, al salir a la calle nos gusta ver escaparates, movimiento de gente, luces, tiendas abiertas. Sin clientes, sin compras no será posible cuando acabe la pandemia.

Admito que el comercio local tiene que modernizarse. Ayudaría una peatonalización radical, pero también que los propietarios le echaran un poco de imaginación. Los tiempos han cambiado. No se pueden tener las mismas estrategias de mercadotecnia que antaño. No ayudan tampoco los precios de alquiler de los locales del centro, siendo éste un tema de compleja resolución.

Al aspecto fantasmagórico de Jaén no podemos añadir por omisión o abulia el cierre de más establecimientos. Hazlo por ti, ¡compradonde siempre! Y que quede claro que estas palabras, divinas palabras no son parte de una campaña publicitaria pagada. Simplemente quiero seguir morando en una ciudad viva.

Palabras, divinas palabras.