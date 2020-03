Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: la chistera

Ignoro para qué la quiero. Pero los caprichos son así, indescifrables. Había ido en busca de un sombrero, pero no quedaban de mi talla. En el escaparate, una chistera. “Tiene un 70% de descuento. Una ocasión única”. Me la compré. Supongo que también pesó en mi decisión que cerraba Curtidos Ureña, antaño sito en San Ildefonso y los últimos años por Santa Isabel. Un establecimiento de solera y raigambre en Jaén. Hablé con Aurora, la dueña, de por qué cerraba, “me ha salido un trabajo fijo en una empresa. Ser autónomo es muy duro. Echaré de menos el negocio, pero me quito muchos quebraderos de cabeza. Lo que ahora mismo me da pena es cerrar un negocio tan antiguo y que le estoy perdiendo dinero a mucha mercancía. Pero no hay vuelta atrás. El sábado es el último día”. Le dije que lo sentía, aunque me alegraba si era por su bien. No obstante, formulé una queja postrera, ¿dónde iba a poder comprarme ahora un sombrero? “En Jaén, en ningún sitio. Éramos los únicos. Alguna tienda tiene algún un modelo, pero ninguna trabaja un muestrario amplio ni con las marcas de prestigio”.

Con la chistera en su caja reflexionaba sobre los negocios que han cerrado últimamente y sus motivos. Aurora me había dado una pista, los autónomos muchas veces juegan a la ruleta rusa. Añado otras razones: el envejecimiento y jubilación de los propietarios sin que las siguientes generaciones familiares estén por la labor; la competencia de la venta por Internet; la proliferación de las grandes superficies con multinacionales especializadas que suponen una competencia imposible para el pequeño comercio; también, todo hay que decirlo, la falta de adaptación a los nuevos tiempos de los establecimientos tradicionales. Por último, el elevado precio de los locales comerciales en el centro de Jaén, cuyos propietarios los prefieren cerrados antes que alquilados por debajo de lo que consideran el precio de mercado.

Cerca de mi casa, observé una aglomeración de gente. No había ambulancias ni coches abollados. Me acerqué curioso. En un escaparate vacío ponía “local alquilado”. El personal casi estaba prorrumpiendo en vítores. Yo abrí la caja y me puse la chistera. Me la quité a continuación en señal de respeto. Porque eso es lo que tengo que decidir, si la utilizo para celebraciones o funerales. Yo lo tengo claro. Sólo espero que me den ocasión.

Palabras, divinas palabras.