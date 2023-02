Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: La cerveza El Alcázar

Una noche me encontré a la Dama de Cubero y a Culcas, el guerrero íbero del Cerrete de los Lirios, tomándose unas cañas por San Ildefonso. Iban solos y, en mi modesta opinión, amartelados. Mucho debió notárseme el criterio en la sonrisa porque cuando me hube acercado a saludarlos, la Dama de Cubero me espetó, “Jovencito, mucho cuidado con los comentarios”. Culcas me sonrió afectuoso y para quitarle hierro al asunto me explicó, “hemos venido a probar la nueva Alcázar. Llevo oliendo la malta desde mi atalaya varias semanas. Así que le propuse aquí a mi…”. Fulminado por la mirada de su acompañante concluyó “a la Dama de Cubero que la invitaba a cenar para catar la cerveza. Ambos queríamos saber si se parecía a la que tomábamos antiguamente. Quédate y te echas un tercio con nosotros”. Miré a la Dama en busca de su aprobación. Asintió, “pero que no se te suelte la lengua. Guarda un respeto a tus mayores”.

Al final fueron varias rondas porque entre cervezas, tapas y alguna ración que pedimos, nos pusimos a hablar de Jaén, sus dimes y diretes. “Fíjate -dijo Culcas- que todo el mundo está bebiendo Alcázar. Algunos la verde, que es más fuerte. Pero casi nadie ha pedido de barril. No les importa que en realidad la fábrica de la Imora pertenezca a una multinacional. Para todos los que estamos en esta taberna, o en cualquier bar de la ciudad, ésta es nuestra cerveza. Una de nuestras señales de identidad. Que además está muy rica. Pero tengo para mí que, aunque fuera floja, nos la beberíamos igual. Necesitamos ser y sentir lo nuestro. La cerveza no nos sacará del hoyo. Sin embargo, es un punto en torno al cual unirnos”.

La Dama de Cubero escuchaba a Culcas con ojos complacidos y, me atrevería a decir, orgullosos. “Bien hablado, querido. Estuvimos también el lunes en la Plaza Santa María para recibir al Jaén Fútbol Sala. Otra alegría. Que las necesitamos en esta ciudad. Para creernos. Y ponernos el mundo por montera. Porque cuando nos lanzamos no hay dios que nos pare”. Culcas le dio un beso y ella se ruborizó. Yo hice como que no había visto nada. Me limité a levantar la copa de cerveza y brindar por Jaén. Si Culcas y la Dama de Cubero después de tantos siglos no han abandonado, ¡¿quiénes somos nosotros para renegar de nuestra tierra?! Al tajo, que mañana es tarde.

Palabras, divinas palabras.