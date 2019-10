Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: el certificado digital y el tranvía

Una cosa es que no se me diera bien el dibujo y otra muy distinta la cantidad de veces que tuve que repetir el pentágono porque la tinta del tiralíneas se salía de los trazos y emborronaba el folio. Ni cuchilla de afeitar para raspar el desaguisado ni la miga de pan con que mi madre intentaba borrar los destrozos. La única solución era vuelta a empezar hasta que casi por milagro una vez de tantas por fin se completaba el ejercicio. Descubrí que había menos posibilidad de error si el lápiz era del número 1, el más blando, que del 4, el exigido por el profesor. Tuve momentos de cólera incontenible cuando la mancha se producía cerca del final.

Esa sensación de no acabar nunca la he tenido en las pesadillas febriles de una enfermedad. También con los juegos de plataformas del ordenador: saltos, agarres, mortales, carreras, tiros y cuando está a mano la puerta que indica el final del nivel, un minúsculo error provoca el guacharazo de tu jugador. Casilla de partida.

El jueves me dijo Jesús, mi amigo del alma, que no había conseguido renovar a través de Internet el certificado digital. Me contó que después de innumerables intentos casi había logrado llegar hasta el final, pero que había fracasado. Había cumplido todas las instrucciones: desactivar el antivirus, elegir el navegador que los señoritos querían, instalar el programa de autofirma, la biblia en pasta,… ¡en vano! Confesé que yo también me había metido en faena pero que a la decena de intentonas desistí. Le pregunté cómo lo había solucionado. “Me fui a la oficina del Ayuntamiento que lo tramita para pedirlo físicamente. Me aseguraron que ellos no sabían de nadie que hubiera completado la renovación por Internet. Nadie. Nunca. No ha habido en este pueblo cristiano capaz de lograrlo”. Añadí que probablemente tampoco en la provincia y nos fuimos tan felices de cervezas.

El asunto del tranvía giennense es lo mismo que la renovación del certificado digital. He perdido la cuenta de las ocasiones en que se han firmado protocolos de colaboración, se han acordado calendarios de puesta en marcha, se han anunciado resoluciones de financiación, pero al final siempre se nos ha cruzado un gato negro en forma de elecciones, intereses de partido o sabe Dios qué ignominia. ¿Será esta vez la buena? Si les sirve de algo, sepan que entregué limpio inmaculado el dibujito de marras del pentágono.

Palabras, divinas palabras.