Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Casa Paco

En casa de mis padres todos son unos expertos en la materia. Valoran la calidad del producto por el color, que ha de ser amarillo dorado. Otro de los aspectos que es considerado como determinante es si cruje con sonido armonioso. Añadan que se valora el punto de sal, que el corte no sea muy grueso y que tenga el grado justo de aceite. La discrepancia sólo llega a si se piden en bolsa de plástico o en cartucho de papel. Yo, personalmente, prefiero el papel. Absorben el exceso de aceite y no se cuecen. Pero es ésta una disquisición menor.

En casa de mis padres hay unanimidad. Las patatas fritas, de Casa Paco. Sin que puedan faltar de aperitivo en las comidas familiares o mientras vemos los partidos del Atleti, el Equipo del Pueblo. Incluso uno de mis hermanos tiene el encargo de esa intendencia. Al que le llueven los reproches si un domingo faltan en la mesa o el árbitro pita el inicio del encuentro sin que haya una fuente dispuesta. Antes, la responsabilidad del suministro corría a cargo de mi tía Mari Luz que se había adjudicado la misión como su contribución a la causa.

Prácticamente nunca ha habido disensiones. Si en algún momento de duda uno de los miembros de la familia ha flirteado con la competencia lo hemos devuelto al redil a golpe de patatas y cerveza. Incluso mi padre, mi hijo y yo aportamos el dato de que uno de los Espinosa se llama Ernesto, lo cual ya dijo Óscar Wilde que tiene su importancia.

Comprenderán a la vista de estas reflexiones, dilectos oyentes, que el alma se me volvió del revés cuando supe que echaba el telón Casa Paco. Allá que me fui a la tienda de Los Jardinillos para comprobar si era cierto. Me tranquilicé algo cuando leí que era un cierre temporal y que el establecimiento del Paseo de la Estación seguía desafiando a la epidemia y a la crisis.

No es el final de los tiempos ni el apocalipsis giennense pero estamos jugando con fuego. Casa Paco es un establecimiento señero de gente hecha por sí misma que empezó con la venta ambulante en La Carrera hace ya una pila de años. Cuando salgamos de ésta, que saldremos, habrá que reconstruir. Será mucho más fácil con unas patatillas crujientes. Con las referencias de siempre. Aparte de que necesitaré un cartucho de patatas de Casa Paco para ver ganar al Atleti la final de la Copa de Europa.

Palabras, divinas palabras.