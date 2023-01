Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Carrera de San Antón

La Dama de Cubero y Culcas, el guerrero íbero del Cerrete de los Lirios, me saludaron en lo alto del Barranco de los Escuderos. Aunque zampaban rosetas -El Creata dixit- a dos carrillos tuvieron tiempo para gritarme “Animo, Ernesto. Te esperamos en la lumbre de La Merced”. Como son de genealogía divina estaban también en la Plaza Santa María, “no te entretengas, que se calientan los botellines de Alcázar”. Me acordé de su admonición al leer la pancarta de una espectadora en el kilómetro ocho “Paco, no tardes, que tengo hambre". Recorrí el último tramo de la San Antón preguntándome a qué tipo de apetito se refería la solícita animadora.

Tras las fotos y parabienes en la meta, me encontré en la lumbre a la Dama de Cubero y Culcas en tan amistosa plática que les inquirí si estaban saliendo. “Jovencito -apelativo que me aplican no por mi edad sino por la diferencia de años- tú a tus flores y nosotros a las nuestras. Anda, ten una Alcázar y un trozo de panceta”. Del capacho de la Dama de Cubero salió también tinto de Torreperogil, calabaza asada, chorizo de Noalejo, betún -es decir, masa de morcilla- de Torres, aceitunas y Quesos y Besos. “¡Qué banquete! ¿Celebramos el anuncio del compromiso?”. Una merecida hostia de la Dama de Cubero, “Jovenzuelo, no seas impertinente. Cada cosa a su tiempo. La única celebración de hoy es el orgullo de ciudad. Han entrado en meta casi ocho mil atletas; las calles abarrotadas; antorchas, alegría; charangas y música en muchos puntos del trazado; una organización perfecta. Fíjate que aquí el Guerrero y yo éramos partidarios de que la carrera fuera la Noche de San Antón tocase en el día de la semana que tocase. Pero, chavea, hay que rendirse a la evidencia. En sábado esto luce que es un espectáculo”. Culcas sugirió: “la banda municipal debería tocar en la salida el Himno a Jaén. Y los corredores giennenses a cantarlo patrióticamente antes del pistoletazo, ¿verdad, Mi Vida?”. Me abstuve de hacer ningún comentario ante la mirada asesina de la Dama de Cubero por más que los enamorados se dieron un pico furtivo.

Al despedirnos, ya de madrugada, me dijeron ambos “en Jaén somos capaces de comernos el mundo, por lo menos el trocito pequeño que nos toca, cuando queremos. Nos falta más orgullo de ciudad y menos lamentaciones. No perdamos la esperanza, pero pongamos tesón y trabajo”. ¿Se entiende ahora por qué al lado de La Dama y el Guerrero yo soy un jovenzuelo imberbe?

Palabras, divinas palabras.