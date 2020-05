Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: bronceado confinado

Solía decir que el mejor momento del día era tomarme después de la comida un café solo e intenso acompañado de una onza, o dos, de chocolate. Desde hace un par de semanas con la sobremesa compite el aperitivo del mediodía. Concluso el trabajo matutino, dispongo una copa grande con hielo en la que vierto vermú y sifón. De tapa, unas banderillas picantes. Según me plazca, leo la prensa digital o me apresto a tomar el sol en la terraza. Posibilidad esta última que me plantea un inconveniente. Las vigas de la pérgola impiden un bronceado homogéneo. He de irme moviendo periódicamente para que el moreno no asemeje a una cebra rojiblanca.

Les cuento, dilectos oyentes, estas futilidades porque en ese sopor que producen la acción combinada del sol y la bebida, presupongo que el final del confinamiento será como elegir entre vermú o café. Llegado el momento en que me den suelta, ¿dónde acudiré primero? ¿A ver a mis amados padres o a mí no menos amado hijo? Por desgracia no soy el Espíritu Santo para poder resolverlo en un encuentro trino.

No dilucidar este insoslayable dilema me evita plantearme nuevas cuestiones. ¿He de establecer un orden prevalente de cervezas con los amigos o dejarlo al albur? Abstraído en estos devaneos en ocasiones he dado lugar a que el hielo se funda en la copa. Como los cubitos exánimes, yo mismo me he visto diluido en la incertidumbre.

El confinamiento en muchos aspectos nos ha simplificado la vida. Pongamos por caso el guisoteo. Con tal de no salir a comprar, recurro a una aplicación del móvil. Le cuento lo que yace en el frigorífico y responde con un par de recetas para chuparse los dedos. Hay quien dice que incluso en una versión mejorada basta con que se fotografíe el interior de la nevera. La receta incluye aporte calórico, vitaminas ingeridas y maridaje con la bebida más indicada. En su defecto, propuesta alternativa si no disponemos de la primera opción.

Ante tamañas ventajas me he puesto a redactar un escrito para que individualmente se me prorrogue sine die el estado de alarma. Por lo que pudiere pasar también les he puesto un whatsapp a mis padres y a mi hijo citándolos a la misma hora a mitad de camino. Constato que ni el sol ni la soledad me han reblandecido todavía el cacumen. ¿O sí?

Palabras, divinas palabras.