Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Balas

Hace tiempo que cerró. Justo enfrente de esta emisora estaba el bar Paredes, un patio grande cubierto donde se servían litronas y de tapa ponían patatas fritas. Mi evocación se retrotrae al año 1978. Mis colegas de COU del Masculino y un servidor adquirimos la sana costumbre de congeniar allí los viernes a eso de la una. Alguien llamaba anónimamente al Instituto para anunciar que había una bomba. No estaban los tiempos para tonterías, de manera que invariablemente se producía el desalojo. Desbandada de los de mi curso camino del Paredes hasta que sonaba el imaginario timbre del final de la jornada.

Dado que las costumbres no cambian y la picaresca tampoco, siendo yo director del Sierra Mágina de Mancha Real, hubo dos o tres avisos similares. Se personó la Guardia Civil. Los malandrines, visto que no sucedía nada, y que las posibilidades de ser descubiertos eran mayores que en mis tiempos, desistieron prontamente. Hasta hoy.

Chiquilladas, travesuras, pero que con el tiempo y a la vista de quienes las perpetraban se convierten en meras anécdotas. Sobre todo, si las comparamos con la pompa y circunstancia que se dan nuestros gerifaltes cuando reciben un sobre con dos balas o una navaja ensangrentada. Uno que fue vicepresidente de gobierno se larga de un debate radiofónico como si tuviera el cañón de la pistola en la sien. La ministra que recibe la navaja ensangrentada escribe en Twitter, “las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerza mi voluntad de trabajar por un futuro mejor”. E insiste: "Hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas". Un poquito desmesurado cuando nos enteramos de que el autor es un enfermo mental diagnosticado que ¡había puesto su nombre en el remite del sobre! Lo cual no empecé para que el presidente de Gobierno también en Twitter proclame: “¡Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España”.

Tarde, muy tarde, señor presidente. Llevan unos y otros alentando el odio, las amenazas y el mal rollo mucho tiempo. El asunto podría recordar las chiquilladas de cuando yo tenía diecisiete años y me iba al Paredes. Con la diferencia de que ustedes, aunque sea mucho creer, no son unos chiquillos y gobernar debería ser cuestión mucho más seria que una nona para tomarse unas cervezas.





