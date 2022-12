Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Asuntos Chuléricos y VI

Apoyada en mi brazo, La Dama de Cubero continuó hablando. “Ya sabes quién soy. Creo que lo adivinaste nada más entrar. Te agradezco, por tanto, que me hayas escuchado ni por la curiosidad ni por galantería, sino porque te interesaba mi relato. Tampoco necesitaba tu mano para levantarme. Simplemente buscaba cariño. Soy joven, con mucha fuerza, pero a veces me derrota el desencanto. Aunque no me dura mucho la tristeza, tengo que -como decís ahora- recargar las pilas del alma. Hace mucho tiempo decidí que aquí sería inmortal. Lo conseguiré. Tenlo por seguro”.

La Dama de las Cadenas se había soltado las cadenas físicas y las de la palabra. Su discurso se enardecía conforme hablaba. “Tranquilo, no me va a dar un síncope. Ni lo sueñes. He vivido tantos desprecios y desengaños que no hay mal rato que me altere más allá de cinco minutos. Lo que me subleva es la apatía de los míos. Cada vez que oigo eso de “somos el culo del mundo”, pienso “hay que ser gilipollas”. Menos quejas y más trabajo. Se nos va la fuerza en lamentarnos. Claro que hemos tenido malos gobernantes. Los de los últimos tiempos casi todos nefastos. Siempre me pregunto lo mismo, “¿por qué los votan entonces?”. Y vuelta la burra al trigo. Que si no tenemos tren, que si la industria, que si nos engañan, que las promesas incumplidas… pues puñetas, ¡mala leche y al cuello! Debe ser por tantos siglos de historia, pero ¡con qué poco nos conformamos! Hacer de la resignación una virtud es una gilipollez -qué mal hablada me estoy volviendo- tan grande como veinte veces la Catedral”.

Se detuvo un instante. “Te preguntarás los motivos de que ahora sí haga acto de presencia cuando ocasiones las ha habido por miríadas. Muy sencillo. La frustración de ver cómo estáis desperdiciando la oportunidad de vivir en una tierra próspera y ser felices en ella. Confundís ser buenos con ser tontos. Así es como se aprovechan los muy pellejos. Confiad en vosotros, en mí y echadle huevos. Lo demás vendrá por añadidura”.

Me di cuenta de que ya se iba. “Tranquilo. Volveremos a vernos. Y si no nos encontramos más es porque afortunadamente no he tenido que regresar a daros la tabarra. Suerte con lo tuyo. Ten tú también fe. Dame un beso. No hace falta que me acompañes. Ha venido a recogerme Culcas, el guerrero íbero del Cerrete de los Lirios. Acuérdate, no seáis esclavos de nada ni de nadie. No seáis esclavos, mi plateado Jaén”.

Palabras, divinas palabras